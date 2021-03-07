https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600259052.html

В Москве выявили 1534 новых случая заражения коронавирусом

В Москве выявили 1534 новых случая заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1534, Санкт-Петербурге – 968, Подмосковье – 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T10:42

2021-03-07T10:42

2021-03-07T10:42

распространение коронавируса

коронавирус в россии

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

общество

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1534, Санкт-Петербурге – 968, Подмосковье – 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области – по пять, Ненецком и Чукотском автономных округах – по три.

https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600224456.html

москва

московская область (подмосковье)

магаданская область

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество