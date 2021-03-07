https://ria.ru/20210307/koronavirus-1600259052.html
В Москве выявили 1534 новых случая заражения коронавирусом
В Москве выявили 1534 новых случая заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1534, Санкт-Петербурге – 968, Подмосковье – 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T10:42
2021-03-07T10:42
2021-03-07T10:42
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
московская область (подмосковье)
магаданская область
общество
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 зафиксировано в Москве – 1534, Санкт-Петербурге – 968, Подмосковье – 773, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев коронавируса отмечено в Магаданской области и Еврейской автономной области – по пять, Ненецком и Чукотском автономных округах – по три.
https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600224456.html
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коронавирус в россии, москва, московская область (подмосковье), магаданская область, общество