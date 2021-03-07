https://ria.ru/20210307/konkurs-1600263191.html

Звезды шоу-бизнеса рассказали, кого хотят видеть на "Евровидении"

Звезды шоу-бизнеса рассказали, кого хотят видеть на "Евровидении"

Певица Лолита Милявская, композитор и продюсер Игорь Крутой, певец Григорий Лепс рассказали РИА Новости, кого хотели бы видеть участником "Евровидения" от... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T11:18

2021-03-07T11:18

2021-03-07T12:06

егор крид

лолита милявская

игорь крутой

григорий лепс

новости культуры

шоу-бизнес

шоубиз

моргенштерн (алишер моргенштерн)

александр панайотов

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Певица Лолита Милявская, композитор и продюсер Игорь Крутой, певец Григорий Лепс рассказали РИА Новости, кого хотели бы видеть участником "Евровидения" от России.Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала. В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).Крутой отметил, что Моргенштерн был бы необычным и оригинальным для "Евровидения", на конкурсе в последние годы любят "экзотических" исполнителей.Лепс считает, что на "Евровидение" нужно послать Александра Панайотова - "лучшего российского исполнителя на сегодняшний день". "Конечно, песня должна быть интересной, это само собой", – добавил он.По мнению музыкального критика Артура Гаспаряна, "и Беляев, и Крид, и Моргенштерн – все могу быть участниками, но при одном условии: если есть с чем ехать на конкурс "Евровидение"."Если на национальном отборе кто-то покажет что-то, что можно везти на "Евровидение" – осмысленно, а не просто чтобы себя показать – подойдет любой из артистов, у каждого есть свои какие-то яркие стороны, на которые можно обратить внимание, на которых можно сыграть, но сыграть надо грамотно со знанием дела", – отметил Гаспарян."Евровидение", отмененное в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю историю.

https://ria.ru/20210305/evrovidenie-1600043706.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210303/evrovidenie-1599838486.html

https://ria.ru/20210304/evrovidenie-1599876744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егор крид, лолита милявская, игорь крутой, григорий лепс, новости культуры, шоу-бизнес, моргенштерн (алишер моргенштерн), александр панайотов, youtube, роттердам, олимпийские игры