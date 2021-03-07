Звезды шоу-бизнеса рассказали, кого хотят видеть на "Евровидении"
11:18 07.03.2021 (обновлено: 12:06 07.03.2021)
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Певица Лолита Милявская, композитор и продюсер Игорь Крутой, певец Григорий Лепс рассказали РИА Новости, кого хотели бы видеть участником "Евровидения" от России.
Российский участник "Евровидения-2021" и песня, которую он исполнит, будут выбраны 8 марта в результате национального зрительского голосования в прямом эфире праздничного шоу, сообщили ранее в пресс-службе Первого канала. В СМИ появился шорт-лист претендентов, в котором значатся группа #2Маши, Антон Беляев (Therr Maitz), Моргенштерн, Егор Крид и Данил Прытков (Niletto).
"Я видела список, который распространился в СМИ – прекрасный список, все достойные люди, но дело в том, что у "Евровидения" есть свои тренды. Моргернштерн вполне может быть, на "Евровидении" всегда было достаточно фриковой культуры. Каждый человек для кого-то фрик, почему нет? Я бы отправила Little Big, а если нет, то я бы проголосовала за Антона Беляева", – сказала Милявская.
Крутой отметил, что Моргенштерн был бы необычным и оригинальным для "Евровидения", на конкурсе в последние годы любят "экзотических" исполнителей.
"Но я бы послал Димаша (Крутой продюсирует певца – ред.), и у него были бы шансы, хотя он уже не хочет выступать на конкурсах и для него принципиально было бы быть участником от Казахстана", – сказал он.
Лепс считает, что на "Евровидение" нужно послать Александра Панайотова - "лучшего российского исполнителя на сегодняшний день". "Конечно, песня должна быть интересной, это само собой", – добавил он.
"Было предложение от Первого канала на самом деле, мы им посылали песни, и не одну - разножанровые, и медленные, и быстрые, но в итоге… начальство думает. У них свое видение и свои какие-то планы", – рассказал РИА Новости Панайотов.
По мнению музыкального критика Артура Гаспаряна, "и Беляев, и Крид, и Моргенштерн – все могу быть участниками, но при одном условии: если есть с чем ехать на конкурс "Евровидение".
"Мы же посылаем не личность, а некий продукт, его надо сначала увидеть и услышать. Каждый из них – вполне самодостаточный артист. Вопрос только в том, с чем он туда хочет ехать, есть ли у артиста тот самый месседж, который бы абсолютно не вызывал вопросов, как в случае с Little Big", – сказал он.
"Если на национальном отборе кто-то покажет что-то, что можно везти на "Евровидение" – осмысленно, а не просто чтобы себя показать – подойдет любой из артистов, у каждого есть свои какие-то яркие стороны, на которые можно обратить внимание, на которых можно сыграть, но сыграть надо грамотно со знанием дела", – отметил Гаспарян.
"Евровидение", отмененное в прошлом году из-за пандемии, пройдет с 18 по 22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. В 2020 году Россию должна была представлять группа Little Big с песней UNO, клип на которую стал самым популярным видео на канале "Евровидения" в Youtube за всю историю.