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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210307/kitay-1600286079.html
В континентальном Китае не выявлено новых случаев COVID-19
В континентальном Китае не выявлено новых случаев COVID-19
В континентальном Китае в субботу отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:46
2021-03-07T16:46
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МОСКВА, 7 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальном Китае в субботу отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.В субботу в континентальном Китае было зафиксировано 13 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19.К концу того же дня общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальном Китае возросло до 5072, из числа которых 4907 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 165 все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных исходов среди пациентов в данной категории зарегистрировано не было.По состоянию на конец субботы, в континентальном Китае в общей сложности было зарегистрировано 89975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из числа которых 173 пациента все еще находились на лечении в медучреждениях страны.В общей сложности 85166 человек покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.В субботу также было зарегистрировано 11 новых бессимптомных носителей коронавируса, все они прибыли из-за границы. В тот же день пять бессимптомников были переведены в категорию пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.К концу субботы в ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 11074, 48 и 967 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 202 и 10 человек соответственно.
https://radiosputnik.ria.ru/20210225/vaktsina-1598964452.html
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тайвань, москва, китай, в мире

В континентальном Китае не выявлено новых случаев COVID-19

16:46 07.03.2021
 
© РИА Новости / Анна РаткоглоМужчина на одной из улиц через год после начала пандемии в Пекине
Мужчина на одной из улиц через год после начала пандемии в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Анна Раткогло
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МОСКВА, 7 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В континентальном Китае в субботу отсутствовали новые случаи локального заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили в воскресенье в Государственном комитете по делам здравоохранения КНР.
В субботу в континентальном Китае было зафиксировано 13 новых завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19.
К концу того же дня общее число завезенных из-за рубежа случаев заражения COVID-19 в континентальном Китае возросло до 5072, из числа которых 4907 пациентов выписались из больниц после выздоровления, а 165 все еще находились на лечении в медучреждениях страны. Летальных исходов среди пациентов в данной категории зарегистрировано не было.
По состоянию на конец субботы, в континентальном Китае в общей сложности было зарегистрировано 89975 подтвержденных случаев заражения COVID-19, из числа которых 173 пациента все еще находились на лечении в медучреждениях страны.
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В общей сложности 85166 человек покинули больницы после выздоровления, а 4636 человек скончались от этой болезни.
В субботу также было зарегистрировано 11 новых бессимптомных носителей коронавируса, все они прибыли из-за границы. В тот же день пять бессимптомников были переведены в категорию пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.
К концу субботы в ОАР Сянган, ОАР Аомэнь и на Тайване число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составило 11074, 48 и 967 соответственно. В Сянгане и на Тайване от COVID-19 скончались 202 и 10 человек соответственно.
 
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