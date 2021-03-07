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Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210307/kitay-1600285753.html
Китай обозначил дипломатическую повестку на 2021 год
Китай обозначил дипломатическую повестку на 2021 год
Продвижение глобального противоэпидемического сотрудничества и восстановление глобальной экономики останутся во главе дипломатической повестки КНР на 2021 год... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:40
2021-03-07T16:40
россия-китай: главное
ван и (политик)
эталон
мид кнр
всекитайское собрание народных представителей
москва
вашингтон (город)
сша
технологии
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МОСКВА, 7 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Продвижение глобального противоэпидемического сотрудничества и восстановление глобальной экономики останутся во главе дипломатической повестки КНР на 2021 год. Об этом на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И.По его словам, одним из наиболее животрепещущих вопросов на сегодня остается обеспечение "общедоступности вакцин (от COVID-19 – ред.) как глобального общественного блага". "Мы против вакцинного национализма, не допускаем сугубо несправедливого распределения вакцин, тем более попытки политизировать сотрудничество в этой области", - подчеркнул глава китайской дипломатии.Министр отметил, что Китай продолжит работать над удовлетворением глобального спроса на вакцины от COVID-19. Он напомнил, что КНР разработала 17 вакцин от коронавируса нового типа и активно продвигает международное сотрудничество в их тестировании. В клинических испытаниях китайских вакцин приняли участие порядка 100 тысяч человек из 100 стран. На рынок вышли уже четыре вакцины китайского производства. На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцину 69 странам, начал коммерческие поставки еще в 43 государства. Весной КНР запустит кампанию по вакцинации соотечественников за рубежом. Китай также присоединится к инициативе международного электронного сертификата здоровья для активизации трансграничного пассажиропотока.Важным вкладом Китая в восстановление мировой экономики в 2021 году Ван И назвал дальнейшее продвижение интеграционной инициативы "Один пояс, один путь". В плане социально-экономического развития КНР на 2021 год эта китайская интеграционная инициатива упомянута 10 раз, в документе ей посвящена отдельная статья. В частности, предполагается продвижение инициатив цифрового Шелкового пути и Шелкового пути здоровья, развитие за рубежом зон торгового и экономического взаимодействия, наращивание инфраструктурной взаимосвязанности.Глава МИД КНР особо отметил ведущую роль ООН в развитии глобального сотрудничества и решении мировых вопросов. При этом он призвал к более активному вовлечению развивающихся стран в деятельность объединенных наций: "ООН – не клуб для крупных держав, тем более тех, у кого много денег. Все суверенные государства равны, никто не имеет права диктовать в международных делах".Эталоном межгосударственного сотрудничества в современном мире Ван И назвал российско-китайские отношения. Он подчеркнул, что Россия и КНР "в прочном тандеме играют стабилизирующую роль для обеспечения мира и стабильности во всем мире". "Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество. Китай и Россия, как стратегическая опора друг для друга, взаимно предоставляют возможности развития и выступают настоящими партнерами по насущным проблемам мировой повестки дня", - заявил министр.Он напомнил, что в этом году исполняется 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. "Мы с российскими друзьями условились о продлении договора и наполнении его новым содержанием. Руководствуясь духом Договора – вековая дружба и взаимовыгодное сотрудничество – стороны будут в дальнейшем расширять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". Среди перспективных направлений сотрудничества Ван И назвал интеграцию ЕАЭС с интеграционной инициативой "Один пояс, один путь", а также наращивание взаимодействия в научно-технической сфере.Напомним, что в ключевых документах нынешней сессии Всекитайского собрания народных представителей Россия упоминается несколько раз. Так, в проекте плана социально-экономического развития на 2021 год говорится о развитии экономического коридора Китай-Монголия-Россия в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути". В проекте плана XIV пятилетки идет речь о расширении географии поставок российского газа в Китае и развитии приграничного сотрудничества РФ-КНР.А вот самым проблемным зарубежным партнером Китая в 2021 году, судя по выступлению Ван И, останутся Соединенные Штаты. "США постоянно и нагло вмешиваются во внутренние дела других государств под прикрытием демократии и прав человека. Это создает множество проблем в мире, является причиной потрясений и войн. Чем скорее Вашингтон вернется к здравомыслию, тем раньше в мире восстановится спокойствие", - прямо заявил глава китайской дипломатии.Вместе с тем, он подтвердил готовность Пекина к нормализации американо-китайских отношений: "Китай и США, как две страны с разными социальными строями, имеют какие-то разногласия и противоречия – это вполне естественно. Самое главное состоит в том, чтобы взять под контроль разногласия путем откровенного диалога, не допустить конфликтов и конфронтации". "Чрезвычайно важно понять, что ради общих интересов двух стран и всех народов мира сотрудничество должно возобладать в американо-китайских отношениях. Рассчитываем на встречные шаги Вашингтона в пользу снятия необоснованных ограничений на китайско-американское сотрудничество без создания новых искусственных преград", - резюмировал министр иностранных дел КНР.
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ван и (политик), эталон, мид кнр, всекитайское собрание народных представителей, москва, вашингтон (город), сша, технологии, в мире

Китай обозначил дипломатическую повестку на 2021 год

16:40 07.03.2021
 
© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 7 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". Продвижение глобального противоэпидемического сотрудничества и восстановление глобальной экономики останутся во главе дипломатической повестки КНР на 2021 год. Об этом на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил 7 марта министр иностранных дел КНР Ван И.
По его словам, одним из наиболее животрепещущих вопросов на сегодня остается обеспечение "общедоступности вакцин (от COVID-19 – ред.) как глобального общественного блага". "Мы против вакцинного национализма, не допускаем сугубо несправедливого распределения вакцин, тем более попытки политизировать сотрудничество в этой области", - подчеркнул глава китайской дипломатии.
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26 декабря 2020, 19:52
СМИ предположили, когда Китай может стать крупнейшей экономикой мира
Министр отметил, что Китай продолжит работать над удовлетворением глобального спроса на вакцины от COVID-19. Он напомнил, что КНР разработала 17 вакцин от коронавируса нового типа и активно продвигает международное сотрудничество в их тестировании. В клинических испытаниях китайских вакцин приняли участие порядка 100 тысяч человек из 100 стран. На рынок вышли уже четыре вакцины китайского производства. На сегодня Китай бесплатно предоставил вакцину 69 странам, начал коммерческие поставки еще в 43 государства. Весной КНР запустит кампанию по вакцинации соотечественников за рубежом. Китай также присоединится к инициативе международного электронного сертификата здоровья для активизации трансграничного пассажиропотока.
Важным вкладом Китая в восстановление мировой экономики в 2021 году Ван И назвал дальнейшее продвижение интеграционной инициативы "Один пояс, один путь". В плане социально-экономического развития КНР на 2021 год эта китайская интеграционная инициатива упомянута 10 раз, в документе ей посвящена отдельная статья. В частности, предполагается продвижение инициатив цифрового Шелкового пути и Шелкового пути здоровья, развитие за рубежом зон торгового и экономического взаимодействия, наращивание инфраструктурной взаимосвязанности.
Глава МИД КНР особо отметил ведущую роль ООН в развитии глобального сотрудничества и решении мировых вопросов. При этом он призвал к более активному вовлечению развивающихся стран в деятельность объединенных наций: "ООН – не клуб для крупных держав, тем более тех, у кого много денег. Все суверенные государства равны, никто не имеет права диктовать в международных делах".
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3 марта, 23:55
США хотят диалога с Россией и Китаем по стратегической стабильности
Эталоном межгосударственного сотрудничества в современном мире Ван И назвал российско-китайские отношения. Он подчеркнул, что Россия и КНР "в прочном тандеме играют стабилизирующую роль для обеспечения мира и стабильности во всем мире". "Чем больше турбулентности и потрясений в мире, тем важнее продвигать вперед китайско-российское сотрудничество. Китай и Россия, как стратегическая опора друг для друга, взаимно предоставляют возможности развития и выступают настоящими партнерами по насущным проблемам мировой повестки дня", - заявил министр.
Он напомнил, что в этом году исполняется 20-летие подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. "Мы с российскими друзьями условились о продлении договора и наполнении его новым содержанием. Руководствуясь духом Договора – вековая дружба и взаимовыгодное сотрудничество – стороны будут в дальнейшем расширять отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху". Среди перспективных направлений сотрудничества Ван И назвал интеграцию ЕАЭС с интеграционной инициативой "Один пояс, один путь", а также наращивание взаимодействия в научно-технической сфере.
Напомним, что в ключевых документах нынешней сессии Всекитайского собрания народных представителей Россия упоминается несколько раз. Так, в проекте плана социально-экономического развития на 2021 год говорится о развитии экономического коридора Китай-Монголия-Россия в рамках инициативы "Одного пояса, одного пути". В проекте плана XIV пятилетки идет речь о расширении географии поставок российского газа в Китае и развитии приграничного сотрудничества РФ-КНР.
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Эксперт объяснила, почему США назвали Россию и Китай "главными угрозами"
А вот самым проблемным зарубежным партнером Китая в 2021 году, судя по выступлению Ван И, останутся Соединенные Штаты. "США постоянно и нагло вмешиваются во внутренние дела других государств под прикрытием демократии и прав человека. Это создает множество проблем в мире, является причиной потрясений и войн. Чем скорее Вашингтон вернется к здравомыслию, тем раньше в мире восстановится спокойствие", - прямо заявил глава китайской дипломатии.
Вместе с тем, он подтвердил готовность Пекина к нормализации американо-китайских отношений: "Китай и США, как две страны с разными социальными строями, имеют какие-то разногласия и противоречия – это вполне естественно. Самое главное состоит в том, чтобы взять под контроль разногласия путем откровенного диалога, не допустить конфликтов и конфронтации". "Чрезвычайно важно понять, что ради общих интересов двух стран и всех народов мира сотрудничество должно возобладать в американо-китайских отношениях. Рассчитываем на встречные шаги Вашингтона в пользу снятия необоснованных ограничений на китайско-американское сотрудничество без создания новых искусственных преград", - резюмировал министр иностранных дел КНР.
 
Россия-Китай: ГлавноеВан И (политик)ЭталонМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейМоскваВашингтон (город)СШАТехнологииВ мире
 
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