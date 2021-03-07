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СМИ: более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в ПО Microsoft
СМИ: более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в ПО Microsoft
По меньшей мере 60 тысяч компаний по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:29
2021-03-07T18:56
microsoft corporation
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сша
технологии
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. По меньшей мере 60 тысяч компаний по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из США, знакомого с расследованием.По словам собеседника агентства, кибератака затронула в основном предприятия малого и среднего бизнеса. В компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, отметили, что хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.На этой неделе Microsoft сообщила, что обнаружила так называемые "уязвимости нулевого дня" — баги в программе, которые позволяют скрытно совершать вредоносные действия. Как утверждают в компании, "поддерживаемые государством" китайские хакеры использовали эти уязвимости для атаки на локальные версии почтового ПО Microsoft Exchange Server. Так они пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО. Власти Китая отвергли обвинения в причастности к этим взломам и потребовали от Microsoft предъявить доказательства вместо безосновательных догадок.
https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598700220.html
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microsoft corporation, китай, сша, технологии, в мире

СМИ: более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в ПО Microsoft

09:29 07.03.2021 (обновлено: 18:56 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ТрефиловХакерская атака
Хакерская атака - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. По меньшей мере 60 тысяч компаний по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из США, знакомого с расследованием.
По словам собеседника агентства, кибератака затронула в основном предприятия малого и среднего бизнеса. В компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, отметили, что хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.
Офис компании Microsoft - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 00:45
Президент Microsoft заявил о доказательствах причастности РФ к кибератаке
На этой неделе Microsoft сообщила, что обнаружила так называемые "уязвимости нулевого дня" — баги в программе, которые позволяют скрытно совершать вредоносные действия.
Как утверждают в компании, "поддерживаемые государством" китайские хакеры использовали эти уязвимости для атаки на локальные версии почтового ПО Microsoft Exchange Server. Так они пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО.
Власти Китая отвергли обвинения в причастности к этим взломам и потребовали от Microsoft предъявить доказательства вместо безосновательных догадок.
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
22 декабря 2020, 06:14
Эксперты выяснили, зачем хакеры взламывают сайты
 
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