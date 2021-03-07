https://ria.ru/20210307/kiberataka-1600253137.html

СМИ: более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в ПО Microsoft

СМИ: более 60 тысяч компаний пострадали из-за уязвимости в ПО Microsoft

По меньшей мере 60 тысяч компаний по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:29

2021-03-07T09:29

2021-03-07T18:56

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. По меньшей мере 60 тысяч компаний по всему миру подверглись взлому из-за уязвимости в программном обеспечении Microsoft, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на бывшего высокопоставленного чиновника из США, знакомого с расследованием.По словам собеседника агентства, кибератака затронула в основном предприятия малого и среднего бизнеса. В компании Huntress, следящей за кибербезопасностью, отметили, что хакеры пытались проникнуть в системы банков, поставщиков электроэнергии, домов престарелых и одной компании по производству мороженого.На этой неделе Microsoft сообщила, что обнаружила так называемые "уязвимости нулевого дня" — баги в программе, которые позволяют скрытно совершать вредоносные действия. Как утверждают в компании, "поддерживаемые государством" китайские хакеры использовали эти уязвимости для атаки на локальные версии почтового ПО Microsoft Exchange Server. Так они пытались получить информацию от исследователей инфекционных заболеваний, юридических фирм, вузов, оборонных подрядчиков, аналитических центров и НПО. Власти Китая отвергли обвинения в причастности к этим взломам и потребовали от Microsoft предъявить доказательства вместо безосновательных догадок.

https://ria.ru/20210224/kiberataka-1598700220.html

https://ria.ru/20201222/khakery-1590315582.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

microsoft corporation, китай, сша, технологии, в мире