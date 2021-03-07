Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/kholodnyy-1600237687.html
Остывший кофе может быть вреден
Остывший кофе может быть вреден
Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Почему – объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T02:15
2021-03-07T02:15
кофе
россия
нурия дианова
здоровье
питание
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Выявлена неожиданная опасность остывшего кофе
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598134200_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ce566da2b437edcea2088becbbb9071.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Почему – объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Она отметила, что в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не произойдет, а вот кофе с молоком или сливками надолго на столе или в машине лучше не оставлять.Черный кофе может храниться дольше, но его, когда он остыл, тоже лучше держать в холодильнике.Диетолог отметила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов ‒ потом их нужно убирать в холодное место. А лучше всего, по ее словам, не забывать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.При этом врач напомнила, что именно свежесваренный кофе оказывает на человека определенный психологический эффект благодаря характерным аромату и вкусу."Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Дианова.
https://ria.ru/20210303/ivan-chay-1599794219.html
https://ria.ru/20210301/shokolad-1599379630.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598134200_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_cc1c87d18f2c88371e2fcdac1cdf082d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кофе, россия, нурия дианова, здоровье, питание, общество

Остывший кофе может быть вреден

02:15 07.03.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКофе с собой
Кофе с собой - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Почему – объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.
Она отметила, что в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не произойдет, а вот кофе с молоком или сливками надолго на столе или в машине лучше не оставлять.
"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час", – посоветовала Дианова.
Черный кофе может храниться дольше, но его, когда он остыл, тоже лучше держать в холодильнике.
Иван-чай - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 17:53
Иван-чай — польза и вред напитка для здоровья женщин и мужчин
Диетолог отметила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов ‒ потом их нужно убирать в холодное место. А лучше всего, по ее словам, не забывать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.
При этом врач напомнила, что именно свежесваренный кофе оказывает на человека определенный психологический эффект благодаря характерным аромату и вкусу.
"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Дианова.
Кофе и шоколад - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 09:23
Американские ученые выявили неожиданное свойство шоколада
 
КофеРоссияНурия ДиановаЗдоровьеПитаниеОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния