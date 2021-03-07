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Остывший кофе может быть вреден
Остывший кофе может быть вреден
Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Почему – объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T02:15
2021-03-07T02:15
2021-03-07T02:15
кофе
россия
нурия дианова
здоровье
питание
общество
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Выявлена неожиданная опасность остывшего кофе
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Почему – объяснила в интервью радио Sputnik врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова.Она отметила, что в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не произойдет, а вот кофе с молоком или сливками надолго на столе или в машине лучше не оставлять.Черный кофе может храниться дольше, но его, когда он остыл, тоже лучше держать в холодильнике.Диетолог отметила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов ‒ потом их нужно убирать в холодное место. А лучше всего, по ее словам, не забывать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.При этом врач напомнила, что именно свежесваренный кофе оказывает на человека определенный психологический эффект благодаря характерным аромату и вкусу."Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Дианова.
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кофе, россия, нурия дианова, здоровье, питание, общество
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Остывший кофе с добавлением молока или сливок может быть вреден для здоровья. Почему – объяснила в интервью радио Sputnik
врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова
.
Она отметила, что в любом напитке при комнатной температуре со временем начинают развиваться различные микроорганизмы. С черным кофе за пару часов ничего не произойдет, а вот кофе с молоком или сливками надолго на столе или в машине лучше не оставлять.
"Влага является самой оптимальной средой для развития бактерий и микроорганизмов. Если вы добавили молоко в кофе, то риск размножения в нем микроорганизмов во много раз увеличивается. Так что такой напиток нужно выпить в ближайший час", – посоветовала Дианова.
Черный кофе может храниться дольше, но его, когда он остыл, тоже лучше держать в холодильнике.
Диетолог отметила, что любые готовые блюда после приготовления хранятся при комнатной температуре до двух часов ‒ потом их нужно убирать в холодное место. А лучше всего, по ее словам, не забывать золотое правило: еды и напитков нужно готовить столько, сколько нужно, тогда от них будет максимальная польза.
При этом врач напомнила, что именно свежесваренный кофе оказывает на человека определенный психологический эффект благодаря характерным аромату и вкусу.
"Конечно же, у вчерашнего кофе такого аромата и вкуса не будет, он достаточно беден и не будет обладать таким будоражащим эффектом", – предупредила Дианова.