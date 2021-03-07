https://ria.ru/20210307/khlopok-1600308897.html

При хлопке газа в Подмосковье пострадал один человек

При хлопке газа в Подмосковье пострадал один человек

Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Серпуховском городском округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-07T22:08

2021-03-07T22:08

2021-03-08T00:22

россия

московская область (подмосковье)

происшествия

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме в Серпуховском городском округе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.Инцидент произошел в деревне Лукьяново, дом 115."В результате хлопка бытового газа произошло частичное разрушение несущих конструкций частного, двухэтажного дома. Из-под завалов извлечена девушка в тяжелом состоянии, передана наряду СМП", - сказал собеседник агентства.Он добавил, что продолжается разбор завалов.После случившего следователи начали проверку, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по Московской области Ольга Врадий."На место происшествия незамедлительно выехала следственно-криминалистическая группа. Следственным отделом по городу Серпухову ГСУСК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки", - сказала Врадий.Она отметила, что устанавливается число пострадавших, а также причины хлопка газа. "По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - добавила Врадий.

https://realty.ria.ru/20190124/1549816897.html

россия

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, московская область (подмосковье), происшествия