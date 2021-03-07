https://ria.ru/20210307/karty-1600247765.html

Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты

Эксперты выяснили, по каким критериям россияне выбирают банковские карты

Бесплатное обслуживание банковской карты, начисление процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии стали главными... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T08:06

2021-03-07T08:06

2021-03-07T08:47

россельхозбанк

технологии

экономика

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Бесплатное обслуживание банковской карты, начисление процентов на остаток средств на счете и снятие наличных в сторонних банкоматах без комиссии стали главными критериями, на которые обращают внимание россияне при выборе карт. Об этом говорится в исследовании Россельхозбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости."В тройку лидеров также вошли бесплатное снятие наличных в банкоматах сторонних банков и начисление процентов на остаток средств, а также возможность получения кэшбэка. Их в качестве ключевого критерия при выборе карточного продукта назвали 58% и 57% участников соответственно", - говорится в исследовании.При этом наименее популярными критериями при выборе карт являются накопление миль в авиакомпаниях или услуги в аэропортах, а также получение специальных предложений в магазинах-партнерах банка.Пандемия и связанные с ней ограничения повлияли на отношение россиян к банковским картам, сделав менее востребованными бонусы и привилегии, связанные с развлечениями и стилем жизни, прокомментировала директор центра развития финансовых технологий Россельхозбанка Елена Батурова. Как видно из опроса, главными критериями при выборе являются возможность экономии средств при использовании карты и наличие специальных предложений по ее обслуживанию, указала она.Одной из причин сохранения привлекательности традиционных пластиковых карт является недостаточная осведомленность банковских клиентов о защищенности цифровых операций, показал опрос. Уязвимыми такие методы оплаты считают 70% респондентов. Самыми опасными способами опрошенные считают оплату с помощью цифровых кошельков в мобильном телефоне (60%), а также платежи через интернет-банк или мобильное приложение (37%).

https://ria.ru/20210305/karta-1600053284.html

https://ria.ru/20210306/karty-1600182335.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россельхозбанк, технологии, экономика