В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде
16:58 07.03.2021 (обновлено: 23:39 07.03.2021)
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
КАЛИНИНГРАД, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Александр Пятикоп считает, что заявления в статье бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России, недружественные и несовременные.
В статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Как считает генерал, в случае вооруженного конфликта основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.
"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше. Если брать военную составляющую — то все необходимое для безопасности жителей у России есть. В целом такие заявления печальны, неправильны и несовременны", — сказал Пятикоп РИА Новости.
Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам. Странам Балтии Алиханов посоветовал в первую очередь думать об экономическом развитии и о том, как удержать население. А Польше он предложил вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.
21 октября 2018, 10:03МедиавойныАвстралийский журналист назвал Калининград "ножом у горла" НАТО