Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/kaliningrad-1600286565.html
В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде
В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде
Депутат Госдумы России Александр Пятикоп считает, что заявления в статье бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:58
2021-03-07T23:39
россия
госдума рф
польша
калининградская область
калининград
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156036/97/1560369703_0:337:2873:1953_1920x0_80_0_0_2c900a29c9e9f1dc8bfd0ef6e9a3a85c.jpg
КАЛИНИНГРАД, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Александр Пятикоп считает, что заявления в статье бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России, недружественные и несовременные.В статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Как считает генерал, в случае вооруженного конфликта основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам. Странам Балтии Алиханов посоветовал в первую очередь думать об экономическом развитии и о том, как удержать население. А Польше он предложил вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.
https://ria.ru/20181021/1531128521.html
россия
польша
калининградская область
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156036/97/1560369703_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_ffb0f4bd17a1ec5d372ee051129bdb57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, госдума рф, польша, калининградская область, калининград

В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде

16:58 07.03.2021 (обновлено: 23:39 07.03.2021)
 
© AP Photo / Mindaugas KulbisАмериканские танки "Абрамс" в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019
Американские танки Абрамс в городе Пабраде, Литва. 21 октября 2019 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Александр Пятикоп считает, что заявления в статье бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России, недружественные и несовременные.
В статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Как считает генерал, в случае вооруженного конфликта основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.

"Такие высказывания я расцениваю как недружественные. Поляки — наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами. Это, как мне кажется, попытка создать напряжение у границ и отвлечь внимание от проблем в самой Польше. Если брать военную составляющую — то все необходимое для безопасности жителей у России есть. В целом такие заявления печальны, неправильны и несовременны", — сказал Пятикоп РИА Новости.

Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам. Странам Балтии Алиханов посоветовал в первую очередь думать об экономическом развитии и о том, как удержать население. А Польше он предложил вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.
БТР-82А во время учений на полигоне Хмелевка в Калининградской области. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 21.10.2018
21 октября 2018, 10:03Медиавойны
Австралийский журналист назвал Калининград "ножом у горла" НАТО
 
РоссияГосдума РФПольшаКалининградская областьКалининград
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния