https://ria.ru/20210307/kaliningrad-1600286565.html

В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде

В Госдуме оценили заявления польского генерала о Калининграде

Депутат Госдумы России Александр Пятикоп считает, что заявления в статье бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:58

2021-03-07T16:58

2021-03-07T23:39

россия

госдума рф

польша

калининградская область

калининград

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КАЛИНИНГРАД, 7 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы России Александр Пятикоп считает, что заявления в статье бывшего командующего сухопутными войсками Польши генерала Вальдемара Скшипчака, в которой тот описал возможную войну НАТО против России, недружественные и несовременные.В статье для издания Defence 24 Скшипчак назвал Калининградскую область воротами в Балтийское море и на Польскую низменность. По его мнению, на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. Как считает генерал, в случае вооруженного конфликта основные силы Балтийского флота и войска Калининградского оборонительного района должны будут обеспечить России перевес над противником в море и воздухе, а также смогут заблокировать переброску натовских подразделений.Ранее губернатор Калининградской области Антон Алиханов в беседе с "Комсомольской правдой" отметил, что Россию сложно обвинить в агрессивном поведении по отношению к балтийским странам. Странам Балтии Алиханов посоветовал в первую очередь думать об экономическом развитии и о том, как удержать население. А Польше он предложил вспомнить, что ей принадлежат две трети Восточной Пруссии.

https://ria.ru/20181021/1531128521.html

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россия, госдума рф, польша, калининградская область, калининград