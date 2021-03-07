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В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям
В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям
Правительство РФ ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечный займ, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T11:25
2021-03-07T11:25
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ипотека
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечный займ, сообщает пресс-служба кабмина.Отмечается, что это нужно, чтобы не допускать на рынок недобросовестных игроков и тем самым усилить защиту прав граждан.На сегодняшний день ипотечные займы выдают не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в список уполномоченных компаний, за который отвечает АО "ДОМ.РФ". Правила для составления этого перечня были утверждены постановлением правительства в марте прошлого года. Было установлено, что претендовать на включение в этот список могут те организации, у которых есть опыт на рынке.Новое же постановление уточняет, какие именно кредиты должны иметь компании в своих портфолио.Также размер процентной ставки не должен быть больше средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Кроме того, в договоре должно быть прописано условие о страховании заложенного имущества. Если организация предоставит недостоверную информацию, она будет исключена из перечня.
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россия, "дом.рф", ипотека, правительство рф

В России ужесточили требования к выдающим ипотеку организациям

11:25 07.03.2021
 
© РИА Новости / Нина ЗотинаИпотека
Ипотека - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Правительство РФ ужесточило требования к организациям, которые выдают ипотечный займ, сообщает пресс-служба кабмина.
Отмечается, что это нужно, чтобы не допускать на рынок недобросовестных игроков и тем самым усилить защиту прав граждан.
"Правительство ужесточило требования к организациям, которые могут предоставлять ипотечные займы", - говорится в сообщении.
На сегодняшний день ипотечные займы выдают не только банки, но и другие финансовые организации. Для этого они должны быть включены в список уполномоченных компаний, за который отвечает АО "ДОМ.РФ". Правила для составления этого перечня были утверждены постановлением правительства в марте прошлого года. Было установлено, что претендовать на включение в этот список могут те организации, у которых есть опыт на рынке.
Новое же постановление уточняет, какие именно кредиты должны иметь компании в своих портфолио.
"В частности, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, минимальный срок – 36 месяцев. Деньги при этом необходимо было перечислить единовременно", - отмечается в сообщении.
Также размер процентной ставки не должен быть больше средневзвешенной процентной ставки по ипотечным кредитам более чем в два раза. Кроме того, в договоре должно быть прописано условие о страховании заложенного имущества. Если организация предоставит недостоверную информацию, она будет исключена из перечня.
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