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https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html
Астролог назвала самые жесткие знаки зодиака
Астролог назвала самые жесткие знаки зодиака
Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала самые жестокие знака зодиака, представители которых не умеют сочувствовать, сопереживать и... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T12:03
2021-03-07T12:03
весы
телец
скорпион
козерог
знаки зодиака
гороскоп
астрология
культура
стиль жизни
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала самые жестокие знака зодиака, представители которых не умеют сочувствовать, сопереживать и жертвовать чем-то ради других, сообщает Pinkvilla. По словам автора, Тельцы не знают, что такое компромисс. Они верят только в себя и редко задумываются о переживаниях тех, кто находится рядом. Они не верят в принцип "простить и забыть" и до последнего хранят в себе обиды. Эгоистичные Весы большую часть времени заняты работой над собой. Они настолько погружаются в саморазвитие, что у них почти не остается времени на то, чтобы подумать о других людях, а также их потребностях и интересах. Скорпионы — синоним к таким словам, как загадочность и скрытность. Как и Весы, представители этого знака тоже чересчур увлечены своими интересами, поэтому не обращают внимания на чужие. Их не беспокоят проблемы окружающих, поскольку они слишком заняты собой. Если вы когда-нибудь обидели или предали Козерога, то забудьте о прощении. Представители этого знака известны своей неумолимостью. Снисходительность — точно не про них. Они не верят в то, что прошлые обиды можно взять и простить. Вместо этого они предпочтут вредить тем, что их задел.
https://ria.ru/20201115/goroskop-1584510550.html
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весы, телец, скорпион, козерог, знаки зодиака, гороскоп, астрология, стиль жизни

Астролог назвала самые жесткие знаки зодиака

12:03 07.03.2021
 
© Depositphotos / IuriiSokolovМолодая пара в ссоре
Молодая пара в ссоре - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Depositphotos / IuriiSokolov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала самые жестокие знака зодиака, представители которых не умеют сочувствовать, сопереживать и жертвовать чем-то ради других, сообщает Pinkvilla.
По словам автора, Тельцы не знают, что такое компромисс. Они верят только в себя и редко задумываются о переживаниях тех, кто находится рядом. Они не верят в принцип "простить и забыть" и до последнего хранят в себе обиды.
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Эгоистичные Весы большую часть времени заняты работой над собой. Они настолько погружаются в саморазвитие, что у них почти не остается времени на то, чтобы подумать о других людях, а также их потребностях и интересах.
Скорпионы — синоним к таким словам, как загадочность и скрытность. Как и Весы, представители этого знака тоже чересчур увлечены своими интересами, поэтому не обращают внимания на чужие. Их не беспокоят проблемы окружающих, поскольку они слишком заняты собой.
Если вы когда-нибудь обидели или предали Козерога, то забудьте о прощении. Представители этого знака известны своей неумолимостью. Снисходительность — точно не про них. Они не верят в то, что прошлые обиды можно взять и простить. Вместо этого они предпочтут вредить тем, что их задел.
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Культуравесытелецскорпионкозерогзнаки зодиакагороскопастрологияСтиль жизни
 
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