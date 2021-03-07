https://ria.ru/20210307/goroskop-1600101811.html

Астролог назвала самые жесткие знаки зодиака

Астролог назвала самые жесткие знаки зодиака

Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала самые жестокие знака зодиака, представители которых не умеют сочувствовать, сопереживать и... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T12:03

2021-03-07T12:03

2021-03-07T12:03

весы

телец

скорпион

козерог

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астрология

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Писательница и эксперт по астрологии Самарпита Яшасвини назвала самые жестокие знака зодиака, представители которых не умеют сочувствовать, сопереживать и жертвовать чем-то ради других, сообщает Pinkvilla. По словам автора, Тельцы не знают, что такое компромисс. Они верят только в себя и редко задумываются о переживаниях тех, кто находится рядом. Они не верят в принцип "простить и забыть" и до последнего хранят в себе обиды. Эгоистичные Весы большую часть времени заняты работой над собой. Они настолько погружаются в саморазвитие, что у них почти не остается времени на то, чтобы подумать о других людях, а также их потребностях и интересах. Скорпионы — синоним к таким словам, как загадочность и скрытность. Как и Весы, представители этого знака тоже чересчур увлечены своими интересами, поэтому не обращают внимания на чужие. Их не беспокоят проблемы окружающих, поскольку они слишком заняты собой. Если вы когда-нибудь обидели или предали Козерога, то забудьте о прощении. Представители этого знака известны своей неумолимостью. Снисходительность — точно не про них. Они не верят в то, что прошлые обиды можно взять и простить. Вместо этого они предпочтут вредить тем, что их задел.

https://ria.ru/20201115/goroskop-1584510550.html

https://ria.ru/20210131/astrologiya-1595190170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

весы, телец, скорпион, козерог, знаки зодиака, гороскоп, астрология, стиль жизни