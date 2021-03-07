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Welt: в Минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России
Welt: в Минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России
Россия преследует цель "дестабилизировать и ослабить НАТО", а Китай стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", следует... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:54
2021-03-07T16:07
россия
министерство обороны германии
нато
германия
европа
безопасность
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия преследует цель "дестабилизировать и ослабить НАТО", а Китай стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", следует из внутреннего документа Министерства обороны ФРГ, оказавшегося в распоряжении издания Welt am Sonntag.Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.В документе заявляется, что Министерство обороны в особенности обеспокоено внедрением Россией "высокоточных, трудноперехватываемых, гиперзвуковых" ракет дальнего действия, вызывают тревогу крупные инвестиции в "сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря" и в "приоритетную модернизацию ядерного потенциала". В нем утверждается, что на сегодняшний день Москва обладает 6375 ядерными боеголовками.Эксперты министерства считают, что 840 тысяч российских солдат хорошо обучены и могут быть быстро перемещены. "Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства", — говорится в сообщении.К слабостям эксперты отнесли ограниченные возможности на море в мировых масштабах и нехватку ударных беспилотников.Как утверждает издание, для России вооруженные силы — "инструмент политической власти", "с сравнительно низкими затратами генерируется максимально возможная польза".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат от западных политиков. В Москве не раз подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО, но Запад просто пользуется поводом для размещения большего количества техники и батальонов близ российских границ. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил организации в Европе. В Кремле заявляли, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что настроения в зарубежных странах по вопросу о новых видах вооружения в России изменились, а сначала "хихикали". Он добавил, что теперь эти новые виды вооружений предлагается включать в повестку переговоров.Welt am Sonntag пишет также, что, проанализировав военные возможности Пекина (современные ударные беспилотники, 6850 боевых танков, более двух миллионов солдат, 1600 истребителей, огромный ракетный потенциал и систематически расширяемый ядерный потенциал), министерство ФРГ пришло к выводу, что "Китай все больше превосходит Россию в масштабах глобального влияния, в том числе в отношении продаж оружия и военного сотрудничества".Китай не раз заявлял, что ядерная мощь страны не находится на одном уровне с США и Россией, время для участия КНР в переговорах по ядерному разоружению еще не пришло.
https://ria.ru/20210302/voyna-1599631163.html
https://ria.ru/20210218/germaniya-1598063977.html
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россия, министерство обороны германии, нато, германия, европа, безопасность

Welt: в Минобороны Германии предупредили о новой военной угрозе из России

09:54 07.03.2021 (обновлено: 16:07 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЛоготип НАТО в Брюсселе
Логотип НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия преследует цель "дестабилизировать и ослабить НАТО", а Китай стремится "сформировать международный порядок в соответствии со своими интересами", следует из внутреннего документа Министерства обороны ФРГ, оказавшегося в распоряжении издания Welt am Sonntag.
Как сообщает издание, министерство предупреждает о растущей угрозе из-за претензий на власть и новых военных возможностей Китая и России.
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В документе заявляется, что Министерство обороны в особенности обеспокоено внедрением Россией "высокоточных, трудноперехватываемых, гиперзвуковых" ракет дальнего действия, вызывают тревогу крупные инвестиции в "сохранение потенциала ядерного ответного удара с моря" и в "приоритетную модернизацию ядерного потенциала". В нем утверждается, что на сегодняшний день Москва обладает 6375 ядерными боеголовками.
Эксперты министерства считают, что 840 тысяч российских солдат хорошо обучены и могут быть быстро перемещены. "Обычные вооруженные силы России способны за короткое время на определенной территории добиться превосходства", — говорится в сообщении.
К слабостям эксперты отнесли ограниченные возможности на море в мировых масштабах и нехватку ударных беспилотников.
Как утверждает издание, для России вооруженные силы — "инструмент политической власти", "с сравнительно низкими затратами генерируется максимально возможная польза".
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Ранее президент России Владимир Путин обратил внимание, что настроения в зарубежных странах по вопросу о новых видах вооружения в России изменились, а сначала "хихикали". Он добавил, что теперь эти новые виды вооружений предлагается включать в повестку переговоров.
Welt am Sonntag пишет также, что, проанализировав военные возможности Пекина (современные ударные беспилотники, 6850 боевых танков, более двух миллионов солдат, 1600 истребителей, огромный ракетный потенциал и систематически расширяемый ядерный потенциал), министерство ФРГ пришло к выводу, что "Китай все больше превосходит Россию в масштабах глобального влияния, в том числе в отношении продаж оружия и военного сотрудничества".
Китай не раз заявлял, что ядерная мощь страны не находится на одном уровне с США и Россией, время для участия КНР в переговорах по ядерному разоружению еще не пришло.
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