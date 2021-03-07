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Воронежская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Воронежская область
https://ria.ru/20210307/futbol-1727170309.html
В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей
В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей
Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума.По... РИА Новости, 07.04.2021
2021-03-07T10:00
2021-04-07T13:11
воронежская область
игорь колыванов
дмитрий хохлов
дмитрий ананко
воронежская областная дума
футбол
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ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума.По приглашению депутатов Воронежской областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия" и департамента физической культуры и спорта региона в Воронеж приехала команда "Легенды футбола" во главе с двукратным чемпионом СССР, легендарным полузащитником Александром Мостовым.Футболисты провели 6 марта в манеже Platinum Arena мастер-класс для юных воронежских спортсменов. Принимавший звезд отечественного футбола председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поблагодарил их за то, что они нашли время поделиться мастерством с начинающими воронежскими спортсменами. Нетёсов отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи."Сегодня мастер-класс дают звезды мирового футбола. Эти счастливые мгновения, наверняка, останутся в памяти мальчишек - начинающих спортсменов. Ведь футбол - это незабываемые эмоции, это игра, которая всегда актуальна и обладает огромной армией болельщиков. А депутаты облдумы от фракции "Единая Россия" будут и дальше способствовать проведению в нашем городе мастер-классов с участием знаменитых спортсменов по всем видам спорта", - сказал Нетесов.Он добавил, что одна из государственных задач - создание в регионе достойных условий как для духовного, так и физического развития личности.На поле вышли начинающие спортсмены академии футбола "Факел" и знаменитые российские игроки разных лет, среди которых - олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Александр Прудников, многолетний капитан сборной России Виктор Онопко, девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко, чемпион Европы 1990 года среди молодежных команд Игорь Колыванов, чемпион России 2004 года Дмитрий Хохлов и, конечно, Александр Мостовой - легенда испанского клуба "Сельта", которому болельщики за виртуозную игру дали прозвище Царь."Так совпало, что сейчас проходит серия игр на кубок Александра Мостового. И я, пользуясь случаем, обратился к своим друзьям по сборной, в итоге многие откликнулись. И вот такой массовый мастер-класс у нас получился. Тем более, мы знаем, что Воронеж - футбольный город. По итогам даже такого непродолжительного общения с воспитанниками академии футбола "Факел" уверен, ребят ждет большое спортивное будущее", - отметил Александр Мостовой.Затем состоялся товарищеский матч между "Легендами футбола" и командой Воронежской области. Перед началом игры капитаны команд Александр Мостовой под номером 10 и Владимир Нетёсов также в футболке с номером 10 обменялись спортивными сувенирами.За три года "Легенды футбола" сыграли более 100 матчей, и все завершились чистой победой. Однако с воронежцами основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Затем состоялась серия пенальти. По общему решению команд финальную точку решили поставить на равном счете.
https://rsport.ria.ru/20210217/matytsin-1597818035.html
https://rsport.ria.ru/20210126/sport-1594637644.html
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игорь колыванов, дмитрий хохлов, дмитрий ананко, воронежская областная дума, футбол

В Воронеже звезды российского футбола провели мастер-класс для детей

10:00 07.03.2021 (обновлено: 13:11 07.04.2021)
 
© РИА Новости / Ульяна СоловьеваВид на город Воронеж
Вид на город Воронеж - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Ульяна Соловьева
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 7 мар - РИА Новости. Звезды отечественного футбола во главе с Александром Мостовым провели мастер-класс для юных воронежских спортсменов, сообщает Воронежская областная дума.По приглашению депутатов Воронежской областной думы, регионального отделения партии "Единая Россия" и департамента физической культуры и спорта региона в Воронеж приехала команда "Легенды футбола" во главе с двукратным чемпионом СССР, легендарным полузащитником Александром Мостовым.Футболисты провели 6 марта в манеже Platinum Arena мастер-класс для юных воронежских спортсменов. Принимавший звезд отечественного футбола председатель Воронежской областной думы Владимир Нетесов поблагодарил их за то, что они нашли время поделиться мастерством с начинающими воронежскими спортсменами. Нетёсов отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи.
"Сегодня мастер-класс дают звезды мирового футбола. Эти счастливые мгновения, наверняка, останутся в памяти мальчишек - начинающих спортсменов. Ведь футбол - это незабываемые эмоции, это игра, которая всегда актуальна и обладает огромной армией болельщиков. А депутаты облдумы от фракции "Единая Россия" будут и дальше способствовать проведению в нашем городе мастер-классов с участием знаменитых спортсменов по всем видам спорта", - сказал Нетесов.
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Он добавил, что одна из государственных задач - создание в регионе достойных условий как для духовного, так и физического развития личности.
"Сейчас в Воронеже и в районах области открываются современные физкультурно-оздоровительные, профессиональные комплексы и манежи, которые позволяют нашему подрастающему поколению активно заниматься спортом, в частности игровыми видами спорта - футболом, хоккеем, волейболом", - сказал Нетесов.
На поле вышли начинающие спортсмены академии футбола "Факел" и знаменитые российские игроки разных лет, среди которых - олимпийский чемпион 1988 года в составе сборной СССР Александр Прудников, многолетний капитан сборной России Виктор Онопко, девятикратный чемпион России Дмитрий Ананко, чемпион Европы 1990 года среди молодежных команд Игорь Колыванов, чемпион России 2004 года Дмитрий Хохлов и, конечно, Александр Мостовой - легенда испанского клуба "Сельта", которому болельщики за виртуозную игру дали прозвище Царь."Так совпало, что сейчас проходит серия игр на кубок Александра Мостового. И я, пользуясь случаем, обратился к своим друзьям по сборной, в итоге многие откликнулись. И вот такой массовый мастер-класс у нас получился. Тем более, мы знаем, что Воронеж - футбольный город. По итогам даже такого непродолжительного общения с воспитанниками академии футбола "Факел" уверен, ребят ждет большое спортивное будущее", - отметил Александр Мостовой.
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Затем состоялся товарищеский матч между "Легендами футбола" и командой Воронежской области. Перед началом игры капитаны команд Александр Мостовой под номером 10 и Владимир Нетёсов также в футболке с номером 10 обменялись спортивными сувенирами.
За три года "Легенды футбола" сыграли более 100 матчей, и все завершились чистой победой. Однако с воронежцами основное время поединка закончилось со счетом 2:2. Затем состоялась серия пенальти. По общему решению команд финальную точку решили поставить на равном счете.
 
Воронежская областьИгорь КолывановДмитрий ХохловДмитрий АнанкоВоронежская областная ДумаФутбол
 
 
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