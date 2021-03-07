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Один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда
Один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда
Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T09:28
2021-03-07T09:27
джордж флойд
миннеаполис
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.По его словам, после стрельбы пострадавший был доставлен в местную больницу, где впоследствии скончался. Элдер отметил, что стрелявший пока не был задержан, его личность не установлена.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире

Один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда

09:28 07.03.2021
 
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this Автомобиль скорой помощи в США
Автомобиль скорой помощи в США - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
CC BY-SA 2.0 / Raymond Wambsgans / Emergencias C, AgentSmith6 and 4 more people faved this
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.
"Потерпевший и подозреваемый вступили в словесную перепалку и подозреваемый выстрелил в потерпевшего", - заявил официальный представитель полиции Джон Элдер.
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15 февраля, 19:09
В Лос-Анджелесе начали расследование из-за "валентинки" с убитым Флойдом
По его словам, после стрельбы пострадавший был доставлен в местную больницу, где впоследствии скончался. Элдер отметил, что стрелявший пока не был задержан, его личность не установлена.
С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
 
Джордж ФлойдМиннеаполисСШАВ мире
 
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