https://ria.ru/20210307/floyd-1600252930.html

Один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда

Один человек погиб при стрельбе на месте гибели афроамериканца Флойда

Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T09:28

2021-03-07T09:28

2021-03-07T09:27

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миннеаполис

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Один человек погиб в результате стрельбы на перекрестке в Миннеаполисе, где в мае прошлого года при задержании полицией скончался афроамериканец Джордж Флойд, сообщает телеканал CNN со ссылкой на полицию.По его словам, после стрельбы пострадавший был доставлен в местную больницу, где впоследствии скончался. Элдер отметил, что стрелявший пока не был задержан, его личность не установлена.С конца мая 2020 года во многих крупных городах США, а затем и по ряду стран мира прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма после гибели в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210215/valentinka-1597591759.html

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джордж флойд, миннеаполис, сша, в мире