https://ria.ru/20210307/facebook-1600302440.html
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T20:28
2021-03-07T20:28
2021-03-07T21:34
facebook
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
в мире
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве.Так, указано, что соцсеть заблокировала статьи о задержании в середине февраля сторонников украинской неонацистской группы МКУ, написанные со ссылкой на релиз ФСБ.В своем письме администрации Facebook Роскомнадзор указал, что действия соцсети "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".Ведомство напомнило, что 24 февраля Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру СМИ.Этот документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сообщили, что действия соцсети затронули также аккаунты РИА Новости и радио Sputnik.Там назвали неприемлемым тот факт, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".
https://ria.ru/20210304/blokirovka-1599932479.html
https://ria.ru/20210301/twitter-1599376422.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598450101_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_da0c914189dcd249ecfc644d73efecae.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, в мире
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роскомнадзор
потребовал от Facebook
восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве.
Так, указано, что соцсеть заблокировала статьи о задержании в середине февраля сторонников украинской неонацистской группы МКУ, написанные со ссылкой на релиз ФСБ.
В своем письме администрации Facebook Роскомнадзор указал, что действия соцсети "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".
Ведомство напомнило, что 24 февраля Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру СМИ.
Этот документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сообщили, что действия соцсети затронули также аккаунты РИА Новости и радио Sputnik.
"Блокировка наших материалов, основанных на достоверных официальных источниках, является актом цензуры со стороны Facebook. Произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации", — подчеркнули в агентстве.
Там назвали неприемлемым тот факт, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".