https://ria.ru/20210307/facebook-1600302440.html

РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ

РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ

Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T20:28

2021-03-07T20:28

2021-03-07T21:34

facebook

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве.Так, указано, что соцсеть заблокировала статьи о задержании в середине февраля сторонников украинской неонацистской группы МКУ, написанные со ссылкой на релиз ФСБ.В своем письме администрации Facebook Роскомнадзор указал, что действия соцсети "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".Ведомство напомнило, что 24 февраля Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру СМИ.Этот документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сообщили, что действия соцсети затронули также аккаунты РИА Новости и радио Sputnik.Там назвали неприемлемым тот факт, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".

https://ria.ru/20210304/blokirovka-1599932479.html

https://ria.ru/20210301/twitter-1599376422.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, в мире