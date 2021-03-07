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РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ
РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ
Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T20:28
2021-03-07T21:34
facebook
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве.Так, указано, что соцсеть заблокировала статьи о задержании в середине февраля сторонников украинской неонацистской группы МКУ, написанные со ссылкой на релиз ФСБ.В своем письме администрации Facebook Роскомнадзор указал, что действия соцсети "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".Ведомство напомнило, что 24 февраля Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру СМИ.Этот документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сообщили, что действия соцсети затронули также аккаунты РИА Новости и радио Sputnik.Там назвали неприемлемым тот факт, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".
https://ria.ru/20210304/blokirovka-1599932479.html
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facebook, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, в мире

РКН потребовал от Facebook восстановить доступ к статьям российских СМИ

20:28 07.03.2021 (обновлено: 21:34 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПриложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне
Приложение социальной сети Facebook в мобильном телефоне - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Роскомнадзор потребовал от Facebook восстановить доступ к ряду публикаций в аккаунтах нескольких российских СМИ, сообщили в ведомстве.
Так, указано, что соцсеть заблокировала статьи о задержании в середине февраля сторонников украинской неонацистской группы МКУ, написанные со ссылкой на релиз ФСБ.
Логотип Instagram - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 15:36
Роскомнадзор потребовал от Facebook объяснить блокировку аккаунтов
В своем письме администрации Facebook Роскомнадзор указал, что действия соцсети "нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней и являются актом цензуры".
Ведомство напомнило, что 24 февраля Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение прав россиян в интернете, включая цензуру СМИ.
Этот документ вступит в силу через 30 дней после официального опубликования.
В пресс-службе медиагруппы "Россия сегодня" сообщили, что действия соцсети затронули также аккаунты РИА Новости и радио Sputnik.

"Блокировка наших материалов, основанных на достоверных официальных источниках, является актом цензуры со стороны Facebook. Произошедшее можно рассматривать только как неуважение к праву граждан на свободный доступ к информации", — подчеркнули в агентстве.

Там назвали неприемлемым тот факт, что контент в Рунете оценивают организации и модераторы с Украины и из стран Прибалтики, которые "заведомо политически ангажированы по отношению к российским СМИ".
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