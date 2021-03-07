https://ria.ru/20210307/facebook-1600294059.html
Facebook заблокировал статью РБК, основанную на релизе ФСБ
Facebook заблокировал статью РБК, основанную на релизе ФСБ
Facebook заблокировал материал о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки, пишет РБК. РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T18:45
2021-03-07T18:45
2021-03-07T18:45
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Facebook заблокировал материал о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки, пишет РБК.Соцсеть посчитала содержащуюся в материале информацию ложной несмотря на то, что данные привел Центр общественных связей ФСБ."РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. Редакция направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала", — заявили журналисты.В опубликованной 18 февраля статье содержалась информация о задержании сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Сообщалось, что у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи, содержащие информацию о преступлениях.Сайт StopFake, сотрудничающий с Facebook, в свою очередь заявил, что фигуранты дела, о которых говорилось в статье, были якобы членами российской националистической организации и "не имели отношения к Украине". В РБК отметили, что ресурс сам является украинским, а его представители, по данным СМИ, были связаны с ультраправыми и националистами.
https://ria.ru/20210222/facebook-1598532007.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, facebook, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), украина, соцсети, фсб, в мире
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Facebook заблокировал материал о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки, пишет РБК
.
Соцсеть посчитала содержащуюся в материале информацию ложной несмотря на то, что данные привел Центр общественных связей ФСБ
.
"РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. Редакция направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала", — заявили журналисты.
В опубликованной 18 февраля статье содержалась информация о задержании сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Сообщалось, что у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи, содержащие информацию о преступлениях.
Сайт StopFake, сотрудничающий с Facebook, в свою очередь заявил, что фигуранты дела, о которых говорилось в статье, были якобы членами российской националистической организации и "не имели отношения к Украине". В РБК отметили, что ресурс сам является украинским, а его представители, по данным СМИ, были связаны с ультраправыми и националистами.