https://ria.ru/20210307/facebook-1600294059.html

Facebook заблокировал статью РБК, основанную на релизе ФСБ

Facebook заблокировал статью РБК, основанную на релизе ФСБ

Facebook заблокировал материал о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки, пишет РБК. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T18:45

2021-03-07T18:45

2021-03-07T18:45

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Facebook заблокировал материал о задержании предполагаемых сторонников украинской радикальной группировки, пишет РБК.Соцсеть посчитала содержащуюся в материале информацию ложной несмотря на то, что данные привел Центр общественных связей ФСБ."РБК настаивает на корректности изложения информации из официального сообщения ФСБ. Редакция направила запрос в администрацию Facebook с требованием провести дополнительную проверку и объяснить решение о блокировке материала", — заявили журналисты.В опубликованной 18 февраля статье содержалась информация о задержании сторонников украинской неонацистской группировки "МКУ". Сообщалось, что у подозреваемых изъяли экстремистскую литературу, символику националистических организаций, холодное оружие и средства связи, содержащие информацию о преступлениях.Сайт StopFake, сотрудничающий с Facebook, в свою очередь заявил, что фигуранты дела, о которых говорилось в статье, были якобы членами российской националистической организации и "не имели отношения к Украине". В РБК отметили, что ресурс сам является украинским, а его представители, по данным СМИ, были связаны с ультраправыми и националистами.

https://ria.ru/20210222/facebook-1598532007.html

https://ria.ru/20210302/yutub-1599674748.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, facebook, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), рбк (медиагруппа), украина, соцсети, фсб, в мире