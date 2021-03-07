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В Киеве рассказали о прибытии ВС Великобритании в Донбасс
В Киеве рассказали о прибытии ВС Великобритании в Донбасс
Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе и ознакомилась с ситуацией в регионе, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.03.2021
2021-03-07T17:23
2021-03-08T03:30
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе и ознакомилась с ситуацией в регионе, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.Сообщается, что делегация посетила Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске, а также ознакомилась с порядком работы на КПВВ "Майорское".В пресс-центре напомнили, что в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о формировании тренировочной группы британских инструкторов (операция ORBITAL) и направления военного персонала на Украину для предоставления помощи в развитии возможностей ВСУ. Отмечается, что начиная с марта 2015 года с участием британских инструкторов было подготовлено более 22,5 тысячи военнослужащих ВС Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, великобритания, украина, в мире

В Киеве рассказали о прибытии ВС Великобритании в Донбасс

17:23 07.03.2021 (обновлено: 03:30 08.03.2021)
 
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУВоеннослужащие Украины и Великобритании
Военнослужащие Украины и Великобритании - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : пресс-служба командования ДШВ ВСУ
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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе и ознакомилась с ситуацией в регионе, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.

"В ходе визита представители иностранной делегации ознакомились с ситуацией с безопасностью на востоке Украины, а также оценили эффективность подготовки личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках операции ORBITAL", — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.

Сообщается, что делегация посетила Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске, а также ознакомилась с порядком работы на КПВВ "Майорское".
В пресс-центре напомнили, что в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о формировании тренировочной группы британских инструкторов (операция ORBITAL) и направления военного персонала на Украину для предоставления помощи в развитии возможностей ВСУ. Отмечается, что начиная с марта 2015 года с участием британских инструкторов было подготовлено более 22,5 тысячи военнослужащих ВС Украины.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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