https://ria.ru/20210307/donbass-1600288456.html

В Киеве рассказали о прибытии ВС Великобритании в Донбасс

В Киеве рассказали о прибытии ВС Великобритании в Донбасс

Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе и ознакомилась с ситуацией в регионе, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 08.03.2021

2021-03-07T17:23

2021-03-07T17:23

2021-03-08T03:30

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

великобритания

украина

в мире

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КИЕВ, 7 мар — РИА Новости. Делегация Вооруженных сил Великобритании посетила район проведения силовой операции в Донбассе и ознакомилась с ситуацией в регионе, сообщил в воскресенье пресс-центр штаба операции Объединенных сил Украины.Сообщается, что делегация посетила Объединенный центр гражданско-военного сотрудничества в Краматорске, а также ознакомилась с порядком работы на КПВВ "Майорское".В пресс-центре напомнили, что в 2015 году правительство Великобритании приняло решение о формировании тренировочной группы британских инструкторов (операция ORBITAL) и направления военного персонала на Украину для предоставления помощи в развитии возможностей ВСУ. Отмечается, что начиная с марта 2015 года с участием британских инструкторов было подготовлено более 22,5 тысячи военнослужащих ВС Украины.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20210305/donbass-1599953373.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, великобритания, украина, в мире