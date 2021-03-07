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"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине
"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине
Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.
2021-03-07T10:40
2021-03-07T10:40
2021-03-07T10:40
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подкаст
общество
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"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине
Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.
audio/mpeg
"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине
Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.
audio/mpeg
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аудио, подкаст, общество
"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине
Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.