https://ria.ru/20210307/devushki-1600099721.html

"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине

"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине

Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения.

2021-03-07T10:40

2021-03-07T10:40

2021-03-07T10:40

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"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения. audio/mpeg

"Девушка, за кем стоите?". Есть ли способы красиво обратиться к женщине Как уважительно обратиться к незнакомке? “Женщина” - звучит грубо, “сударыня” - вычурно (и мы же не в ресторане), “красавица!” - фамильярно. Пенсионерку может смутить обращение “девушка”. Вспоминаем, как появились “чувиха”, “чика”, “товарка” и другие варианты, оставшиеся в прошлом, и заодно ищем самый универсальный способ обращения. audio/mpeg

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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