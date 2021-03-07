https://ria.ru/20210307/berdsk-1600272053.html

В Бердске арестовали мужчину, который избил женщину на костылях

В Бердске арестовали мужчину, который избил женщину на костылях

Суд в Новосибирской области заключил под стражу 42-летнего жителя города Бердск, который на появившемся в соцсетях видеоролике дважды пинает ногой пожилую... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T13:16

2021-03-07T13:16

2021-03-07T13:16

следственный комитет россии (ск рф)

новосибирская область

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирской области заключил под стражу 42-летнего жителя города Бердск, который на появившемся в соцсетях видеоролике дважды пинает ногой пожилую женщину с костылями, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсетях и СМИ распространили видеоролик, на котором в городе Бердске пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю старушку, которая не смогла вовремя отойти в сторону и пропустить его. В публикациях отмечалось, что пожилая женщина перенесла инсульт и после болезни медленно ходит и передвигается. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия".По данным следствия, днем 3 марта в микрорайоне "Северный" города Бердск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно встретив во дворе жилого дома 81-летнюю женщину, которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла оказать ему сопротивления и позвать на помощь, беспричинно нанес удар ногой, а затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз нанес удар.Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.

https://ria.ru/20210305/peterburg-1600053842.html

новосибирская область

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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия