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В Бердске арестовали мужчину, который избил женщину на костылях
В Бердске арестовали мужчину, который избил женщину на костылях
Суд в Новосибирской области заключил под стражу 42-летнего жителя города Бердск, который на появившемся в соцсетях видеоролике дважды пинает ногой пожилую... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T13:16
2021-03-07T13:16
2021-03-07T13:16
следственный комитет россии (ск рф)
новосибирская область
происшествия
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НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости. Суд в Новосибирской области заключил под стражу 42-летнего жителя города Бердск, который на появившемся в соцсетях видеоролике дважды пинает ногой пожилую женщину с костылями, сообщает в воскресенье следственное управление СК РФ по региону.Ранее в соцсетях и СМИ распространили видеоролик, на котором в городе Бердске пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю старушку, которая не смогла вовремя отойти в сторону и пропустить его. В публикациях отмечалось, что пожилая женщина перенесла инсульт и после болезни медленно ходит и передвигается. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия".По данным следствия, днем 3 марта в микрорайоне "Северный" города Бердск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно встретив во дворе жилого дома 81-летнюю женщину, которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла оказать ему сопротивления и позвать на помощь, беспричинно нанес удар ногой, а затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз нанес удар.Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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следственный комитет россии (ск рф), новосибирская область, происшествия
НОВОСИБИРСК, 7 мар – РИА Новости.
Суд в Новосибирской области
заключил под стражу 42-летнего жителя города Бердск, который на появившемся в соцсетях видеоролике дважды пинает ногой пожилую женщину с костылями, сообщает в воскресенье следственное управление СК
РФ по региону.
Ранее в соцсетях и СМИ распространили видеоролик, на котором в городе Бердске пьяный мужчина несколько раз пнул и повалил на землю старушку, которая не смогла вовремя отойти в сторону и пропустить его. В публикациях отмечалось, что пожилая женщина перенесла инсульт и после болезни медленно ходит и передвигается. СК возбудил в отношении мужчины уголовное дело по статье "Хулиганство с применением насилия".
"Сегодня по ходатайству следствия в отношении 42-летнего жителя города Бердск судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, днем 3 марта в микрорайоне "Северный" города Бердск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, случайно встретив во дворе жилого дома 81-летнюю женщину, которая в силу своего возраста и состояния здоровья не могла оказать ему сопротивления и позвать на помощь, беспричинно нанес удар ногой, а затем схватил потерпевшую и повалил на землю, после чего еще раз нанес удар.
Следователи продолжают устанавливать обстоятельства совершенного преступления.