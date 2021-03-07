https://ria.ru/20210307/bastrykin-1600283990.html
Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе
Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:13
2021-03-07T16:13
2021-03-07T16:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
кемеровская область
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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства.Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении бывшего управляющего шахты "Алексиевская" Владимира Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.
https://ria.ru/20210306/mishustin-1600204127.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, кемеровская область
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области
, сообщается на сайте ведомства.
Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении бывшего управляющего шахты "Алексиевская" Владимира Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.
Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.
"Председатель СК
России поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.