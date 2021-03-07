Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/bastrykin-1600283990.html
Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе
Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области,... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T16:13
2021-03-07T16:13
россия
следственный комитет россии (ск рф)
александр бастрыкин
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:166:3055:1884_1920x0_80_0_0_e32e128a2e0cfb3f28c542a305bd1e23.jpg
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства.Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении бывшего управляющего шахты "Алексиевская" Владимира Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.
https://ria.ru/20210306/mishustin-1600204127.html
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588142360_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_cc42cd19db5a483d73a4e30db9df0429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, кемеровская область

Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе

16:13 07.03.2021
 
© Фото : предоставлено СК РФПредседатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : предоставлено СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства.
Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении бывшего управляющего шахты "Алексиевская" Владимира Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
6 марта, 14:49
Мишустин пообещал решить вопрос выплаты зарплат на шахте "Алексиевская"
Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.
"Председатель СК России поручил руководителю СУСК России по Кемеровской области - Кузбассу оперативно доложить о ходе расследования уголовного дела, а также поставил его ход и результаты на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКемеровская область
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния