https://ria.ru/20210307/bastrykin-1600283990.html

Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе

Глава СК поручил доложить о деле о невыплате зарплат шахтерам на Кузбассе

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T16:13

2021-03-07T16:13

2021-03-07T16:13

россия

следственный комитет россии (ск рф)

александр бастрыкин

кемеровская область

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МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе дела о невыплате зарплаты работникам шахты "Алексиевская" в Кемеровской области, сообщается на сайте ведомства.Ранее со ссылкой на помощника арбитражного управляющего предприятия сообщалось, что на обанкротившейся шахте идут сокращения горняков. В апреле-мае прошедшего года на "Алексиевской" планировалось сократить около 400 человек. Власти Кемеровской области обещали оказать помощь в трудоустройстве уволенным горнякам, при необходимости обучив их востребованным профессиям. Также стало известно, что седьмой арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение суда первой инстанции в отношении бывшего управляющего шахты "Алексиевская" Владимира Максимова о взыскании с него более 338 миллионов рублей за необоснованное трудоустройство сотрудников и иные нарушения.Смена управляющего на шахте "Алексиевская" произошла в сентябре 2020 года. Решением арбитражного суда Максимов, занимавший эту должность с 2017 года, был отстранен. Он стал фигурантом уголовного дела о невыплате зарплат 811 сотрудникам. Новым конкурсным управляющим арбитражным судом был назначен Павел Розенталь.По данным региональных властей, долг работникам предприятия составляет 201 миллион рублей. Его погашение возможно после продажи предприятия.

https://ria.ru/20210306/mishustin-1600204127.html

россия

кемеровская область

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россия, следственный комитет россии (ск рф), александр бастрыкин, кемеровская область