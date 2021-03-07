https://ria.ru/20210307/bandera-1600304847.html

В Мюнхене осквернили могилу Бандеры

В Мюнхене осквернили могилу Бандеры

Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T21:01

2021-03-07T21:01

2021-03-07T21:01

степан бандера

мюнхен

украина

в мире

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КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию найти и наказать виновных."И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! ", - написал Мельник в Twitter в воскресенье.Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210211/pamyatnik-1597107436.html

мюнхен

украина

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степан бандера, мюнхен, украина, в мире