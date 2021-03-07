В Мюнхене осквернили могилу Бандеры
КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! ", - написал Мельник в Twitter в воскресенье.
І знову зухвалий акт вандалізму на могилі Степана Бандери у Мюнхені 😡— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) March 7, 2021
Огидні покидьки облили її невідомою речовиною
Закликаєм 🇩🇪поліцію знайти і покарати винних ‼️
Який сором, що демонізацією С.Бандери займається не лише московська пропаганда, а й поважні німецькі історики pic.twitter.com/kOFpIBUAIi
Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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