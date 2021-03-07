Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/bandera-1600304847.html
В Мюнхене осквернили могилу Бандеры
В Мюнхене осквернили могилу Бандеры
Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T21:01
2021-03-07T21:01
степан бандера
мюнхен
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/102035/94/1020359461_0:251:640:611_1920x0_80_0_0_fc159e692727ba5d120f8aa967126fae.jpg
КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию найти и наказать виновных."И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! ", - написал Мельник в Twitter в воскресенье.Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.*Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210211/pamyatnik-1597107436.html
мюнхен
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/102035/94/1020359461_0:191:640:671_1920x0_80_0_0_209e35fb3f5c5a147a11e613764c2565.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
степан бандера, мюнхен, украина, в мире

В Мюнхене осквернили могилу Бандеры

21:01 07.03.2021
 
© Фото : ChrichoМогила Степана Бандеры в Мюнхене
Могила Степана Бандеры в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© Фото : Chricho
Читать ria.ru в
КИЕВ, 7 мар – РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник сообщил, что неизвестные осквернили могилу украинского националиста Степана Бандеры в Мюнхене и призвал немецкую полицию найти и наказать виновных.
"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! ", - написал Мельник в Twitter в воскресенье.
Бандера (1909-1959) был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА* была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. В мае 2015 года бывший тогда президентом Украины Петр Порошенко дал ОУН-УПА* статус "борцов за независимость" Украины, а ее участникам - право на соцгарантии.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
Памятник Бандере во Львове облили краской - РИА Новости, 1920, 11.02.2021
11 февраля, 19:30
Во Львове задержали подозреваемых в осквернении памятника Бандере
 
Степан БандераМюнхенУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:11WSJ: бывшая жена богатейшего человека планеты вышла замуж за учителя
05:10В Киеве заявили о российском следе в "создании" гей-подразделений в ВСУ
05:05Цена на нефть марки Brent превысила 71 доллар за баррель
05:03NYT: США намерены провести несколько кибератак по российским системам
05:00Глава МВД России призвал ООН не допустить легализации наркотиков
04:53Колокольцев заявил о необходимости разработки новой конвенции ООН
04:03"Подарок на 8 марта": россиянкам предложили сдать бывших ухажеров в армию
03:39Горевшее в Японском море российское судно отбуксировали к берегу
03:15Источник сообщил о грядущих испытаниях российского беспилотника "Альтиус"
03:15Россияне перечислили профессии со слишком высокой зарплатой
02:29Врач объяснила, как правильно есть фрукты
02:29Автоэксперт объяснил, как сдать назад купленную машину
02:21Глава Пентагона заявил о готовности ответить на обстрел базы в Ираке
02:13Советник главы МВД Украины Поцелуйко заявил о "сильном ударе" по России
02:11Мадуро рассказал о самочувствии после вакцинации "Спутником V"
02:04Цена на нефть Brent впервые с января 2020 года превысила 70 долларов
01:37"Сумасшествие": флорист ответила на слова Жириновского о подарке женщинам
01:31"Лучшая семья": СМИ узнали подробности убийства бабушки и трех ее внуков
01:13Онколог рассказал, почему колбаса может быть вреднее сигарет
00:50Российские космонавты с борта МКС поздравили женщин с 8 марта
Лента новостейМолния