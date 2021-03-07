Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210307/avto-1600240819.html
Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей. — Прим... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:07
2021-03-07T03:22
россия
авто
автоваз
lada
ваз 2110
volkswagen golf
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600240757_0:239:3074:1968_1920x0_80_0_0_1f1adc8e0ebc1638b71b8df1258008dc.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский автодилер DFW Cars &amp; Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей. — Прим. ред.).Находящийся в Техасе 20-летний седан, по утверждению автосалона, является единственным экземпляром этой модели в США. Продавец также пишет, что авто с заявленным пробегом в 15 000 километров находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации, а в салоне "пахнет новой Lada". Однако добавляется, что продавец готов дать на машину только документ о купле-продаже, но бумага, позволяющая использовать автомобиль по назначению в США, пока отсутствует. Дилер отмечает, что "возможно сможет получить" требуемый документ.Как объясняет американский автожурнал Drive, проблемы с бумагами связаны с серьезными ограничениями на ввоз в США иностранных автомобилей, год выпуска которых не превышает 25 лет. Издание также обратило внимание на необычайно высокую цену представленной российской машины, отметив, что за эту сумму можно купить "респектабельный Volkswagen Golf GTI или чертовски много Toyota Avalon".
https://ria.ru/20210125/avto-1594411436.html
https://ria.ru/20210116/niva-1593288077.html
россия
сша
техас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600240757_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_e9ac42368b55aa414c318bea399eefc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, авто, автоваз, lada, ваз 2110, volkswagen golf, сша, техас, в мире

Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110

03:07 07.03.2021 (обновлено: 03:22 07.03.2021)
 
© РИА Новости / Андрей СоломоновВАЗ 2110
ВАЗ 2110 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© РИА Новости / Андрей Соломонов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей. — Прим. ред.).
Находящийся в Техасе 20-летний седан, по утверждению автосалона, является единственным экземпляром этой модели в США. Продавец также пишет, что авто с заявленным пробегом в 15 000 километров находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации, а в салоне "пахнет новой Lada".
Автомобиль ЗИЛ 4104 41045 - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 05:07
Советский автомобиль оценили в 37 миллионов рублей
Однако добавляется, что продавец готов дать на машину только документ о купле-продаже, но бумага, позволяющая использовать автомобиль по назначению в США, пока отсутствует. Дилер отмечает, что "возможно сможет получить" требуемый документ.
Как объясняет американский автожурнал Drive, проблемы с бумагами связаны с серьезными ограничениями на ввоз в США иностранных автомобилей, год выпуска которых не превышает 25 лет. Издание также обратило внимание на необычайно высокую цену представленной российской машины, отметив, что за эту сумму можно купить "респектабельный Volkswagen Golf GTI или чертовски много Toyota Avalon".
Новое поколение российского внедорожника Lada Niva - РИА Новости, 1920, 16.01.2021
16 января, 04:06
В США восхитились новым поколением Lada Niva
 
РоссияАвтоАвтоВАЗLadaВАЗ 2110Volkswagen GolfСШАТехасВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:58Россиянам рассказали, как повысить размер будущей пенсии
04:32Ректор РАНХиГС назвал условие для роста зарплат в 2021 году
04:10Врач рассказал, кому нельзя жить в небоскребах
04:08Постпред в Вене рассказал об отношении иностранцев к российским вакцинам
04:00Эксперты рассказали, куда туристы отправятся на 8 Марта
03:44Диетологи предложили рецепты полезных для здоровья блинов
03:37В "Ростехе" высоко оценили точность стрельбы российских гаубиц
03:34В Москве освободили участок Садового кольца где произошло ДТП
03:20Диетолог рассказала, чем заменить варенье к блинам в Масленицу
03:15Российские врачи ожидают роста заболеваемости COVID-19 в середине весны
03:07Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
03:07Ученый раскрыл подробности первой российской миссии на Венеру
02:59Польский генерал описал сценарий войны России и НАТО за Калининград
02:21Вучич заявил об усилении давления Запада на Сербию
02:16Эксперт объяснил, какие слова не стоит искать в Сети
02:15Остывший кофе может быть вреден
01:18Гематолог рассказала о связи между группой крови и риском развития рака
01:15Эксперт назвал самый выгодный цвет машины
01:12В результате ДТП в центре Москвы пострадали четыре человека
00:57В Минтруде объяснили новые правила заполнения электронных трудовых книжек
Лента новостейМолния