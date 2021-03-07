https://ria.ru/20210307/avto-1600240819.html
Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
Названа рекордная цена на единственный в США ВАЗ-2110
Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей. — Прим... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T03:07
2021-03-07T03:07
2021-03-07T03:22
россия
авто
автоваз
lada
ваз 2110
volkswagen golf
сша
техас
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600240757_0:239:3074:1968_1920x0_80_0_0_1f1adc8e0ebc1638b71b8df1258008dc.jpg
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Американский автодилер DFW Cars & Trucks выставил на продажу российский автомобиль ВАЗ-2110 2001 года выпуска за 10 950 долларов (около 815 000 рублей. — Прим. ред.).Находящийся в Техасе 20-летний седан, по утверждению автосалона, является единственным экземпляром этой модели в США. Продавец также пишет, что авто с заявленным пробегом в 15 000 километров находится в отличном состоянии и готово к эксплуатации, а в салоне "пахнет новой Lada". Однако добавляется, что продавец готов дать на машину только документ о купле-продаже, но бумага, позволяющая использовать автомобиль по назначению в США, пока отсутствует. Дилер отмечает, что "возможно сможет получить" требуемый документ.Как объясняет американский автожурнал Drive, проблемы с бумагами связаны с серьезными ограничениями на ввоз в США иностранных автомобилей, год выпуска которых не превышает 25 лет. Издание также обратило внимание на необычайно высокую цену представленной российской машины, отметив, что за эту сумму можно купить "респектабельный Volkswagen Golf GTI или чертовски много Toyota Avalon".
https://ria.ru/20210125/avto-1594411436.html
https://ria.ru/20210116/niva-1593288077.html
россия
сша
техас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/07/1600240757_343:0:3074:2048_1920x0_80_0_0_e9ac42368b55aa414c318bea399eefc8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто, автоваз, lada, ваз 2110, volkswagen golf, сша, техас, в мире