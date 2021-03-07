https://ria.ru/20210307/avstriya-1600279988.html
В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины
В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины
Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:28
2021-03-07T15:28
2021-03-07T22:16
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).Там подчеркнули, что пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности.Так, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает.Обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.
https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600126297.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , австрия, в мире
МОСКВА, 7 мар — РИА Новости.
Власти Австрии
остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca
после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).
Там подчеркнули, что пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности.
Так, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает.
Обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.
В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.
Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.