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В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины
В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины
Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило... РИА Новости, 07.03.2021
2021-03-07T15:28
2021-03-07T22:16
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).Там подчеркнули, что пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности.Так, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает.Обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , австрия, в мире

В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины

15:28 07.03.2021 (обновлено: 22:16 07.03.2021)
 
© REUTERS / Sergio PerezФлаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19
Флаконы с вакциной AstraZeneca COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
© REUTERS / Sergio Perez
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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).
Там подчеркнули, что пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности.
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В Венгрии приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca
Так, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает.
Обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.
В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.
Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.
 
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