https://ria.ru/20210307/avstriya-1600279988.html

В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины

В Австрии прекратили вакцинацию партией AstraZeneca после смерти женщины

Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T15:28

2021-03-07T15:28

2021-03-07T22:16

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

astrazeneca

австрия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600110542_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bae71399f043f53c38ff67de9333e963.jpg

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Власти Австрии остановили использование партии вакцины против коронавируса от AstraZeneca после смерти одной привитой женщины и болезни другой, сообщило Федеральное ведомство по безопасности в сфере здравоохранения (BASG).Там подчеркнули, что пока нет никаких доказательств причинно-следственной связи между этими случаями и вакцинацией, решение не использовать оставшуюся часть партии принято из предосторожности.Так, 49-летняя женщина умерла в результате тяжелых нарушений свертываемости крови. У другой, ей 35 лет, развилась тромбоэмболия легочной артерии, сейчас она выздоравливает.Обе пациентки получили вакцину из одной и той же партии в клинике в Цветле, федеральная земля Нижняя Австрия.В BASG подчеркнули, что тромботические нарушения не входят в число известных побочных эффектов препарата от AstraZeneca.Начато расследование для исключения возможной связи между ухудшением состояния здоровья привитых женщин и их вакцинацией.

https://ria.ru/20210305/vaktsinatsiya-1600126297.html

австрия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, astrazeneca , австрия, в мире