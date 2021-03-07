https://ria.ru/20210307/armeniya-1600313032.html

Более 120 карабахских военных поддержали главу Генштаба Армении

Более 120 карабахских военных поддержали главу Генштаба Армении

Свыше 120 военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики поддержали начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна,... РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T23:51

2021-03-07T23:51

2021-03-07T23:51

оник гаспарян

ситуация в армении

никол пашинян

армен саркисян

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 7 мар – РИА Новости. Свыше 120 военных армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики поддержали начальника генерального штаба вооруженных сил Армении Оника Гаспаряна, которому грозит отставка, сообщает местная газета "Аравот" ("Утро").Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских ракетных комплексах "Искандер". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Издание отмечает, что под соответствующим заявлением в поддержку Гаспаряна подписались 124 офицера карабахской армии.На сайте издания размещена фотокопия списка подписавшихся.Ранее президент Армен Саркисян отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Как заявляли в пресс-службе президента, Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.В среду, 3 марта, в генеральном штабе заявили, что Гаспарян будет занимать свою должность как минимум еще восемь дней.

https://ria.ru/20210304/armeniya-1599879973.html

https://ria.ru/20210307/armeniya-1600273045.html

нагорно-карабахская республика

ереван

армения

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оник гаспарян, ситуация в армении, никол пашинян, армен саркисян, нагорно-карабахская республика, ереван, армения, в мире