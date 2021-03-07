https://ria.ru/20210307/afrika-1600287800.html

США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ

США уступают России и Китаю в Африке, пишет американское СМИ

Россия и Китай превосходят США в борьбе за господство в Африке. Об этом пишет журнал Foreign Affairs. РИА Новости, 07.03.2021

2021-03-07T17:15

2021-03-07T17:15

2021-03-07T17:15

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африка

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в мире

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МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия и Китай превосходят США в борьбе за господство в Африке. Об этом пишет журнал Foreign Affairs.Так, аналитики издания отметили рост экономической и военной активности Москвы и Пекина на африканском континенте: за последние годы Россия значительно расширила присутствие в регионе, например, подписав военные соглашения с 19 странами.Эксперты издания также указали на то, что стандартный подход США к взаимодействию с африканскими странами заключается в работе американских послов в регионе. Однако дипломатические представители не имеют необходимого числа сотрудников, а также достаточных стимулов для взаимодействия не только на внутригосударственном уровне, но и на уровне региональных организаций для решения глобальных проблем.В частности, это касается борьбы с повстанческими движениями джихадистов, которые действуют по всему региону, а не в рамках какого-либо одного африканского государства.Аналитики заключают, что любая стратегия США, направленная на решение этой проблемы, должна носить транснациональный характер.В частности, речь идет об активизации агентства международной помощи USAID, чтоб стать предпочтительным партнером для африканских стран. Кроме того, новая стратегия должна включать оказание военной и невоенной помощи, которая будет координироваться на региональном уровне.Наконец специалисты говорят о необходимости региональных представителей, чья деятельность будет подконтрольна президенту США.

https://na.ria.ru/20210215/belgu-1596856371.html

https://ria.ru/20210216/gospodstvo-1597702897.html

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китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, африка, китай, сша, в мире