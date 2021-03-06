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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в Тихом океане у берегов новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T16:01
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тихий океан
новая зеландия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в Тихом океане у берегов новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 12.05 по времени UTC (15.05 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.Ранее на нынешней неделе в регионе произошла серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего составила 8,1. Утром в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0. Из-за угрозы цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Через несколько часов им разрешили вернуться домой.
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тихий океан, новая зеландия, в мире

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

16:01 06.03.2021
 
© Depositphotos / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / Konstantin Sutyagin
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в Тихом океане у берегов новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение зафиксировано в 12.05 по времени UTC (15.05 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.
Ранее на нынешней неделе в регионе произошла серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего составила 8,1. Утром в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0. Из-за угрозы цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Через несколько часов им разрешили вернуться домой.
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