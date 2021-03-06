https://ria.ru/20210306/zemletryasenie-1600210065.html

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,2

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в Тихом океане у берегов новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T16:01

2021-03-06T16:01

2021-03-06T16:01

тихий океан

новая зеландия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542484_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33bd9068eb8a9308d13175faf1d59f58.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в субботу в Тихом океане у берегов новозеландского архипелага Кермадек, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение зафиксировано в 12.05 по времени UTC (15.05 мск). Очаг залегал на глубине 10 километров. Геологическая служба отметила "зеленый уровень" угрозы последствий землетрясения, означающий малую вероятность жертв и экономического ущерба.Ранее на нынешней неделе в регионе произошла серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего составила 8,1. Утром в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0. Из-за угрозы цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Через несколько часов им разрешили вернуться домой.

https://ria.ru/20210306/zemletryasenie-1600184552.html

тихий океан

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тихий океан, новая зеландия, в мире