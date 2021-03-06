https://ria.ru/20210306/zemletryasenie-1600184552.html

На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:53

2021-03-06T10:53

2021-03-06T10:53

парамушир

российская академия наук

курильские острова

северо-курильск

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН.Она добавила, что эпицентр располагался в 253 километрах восточнее острова Онекотан.По её информации, толчки в 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска (Парамушир). Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20210305/aftershoki-1600015198.html

парамушир

курильские острова

северо-курильск

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2021

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парамушир, российская академия наук, курильские острова, северо-курильск