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На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:53
2021-03-06T10:53
парамушир
российская академия наук
курильские острова
северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН.Она добавила, что эпицентр располагался в 253 километрах восточнее острова Онекотан.По её информации, толчки в 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска (Парамушир). Тревога цунами не объявлялась.
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парамушир, российская академия наук, курильские острова, северо-курильск

На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2

10:53 06.03.2021
 
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в 16:57 (08:57 мск) 6 марта в координатах 50.5 с.ш. 157.9 в.д. на глубине 39 километров", - рассказала начальник сейсмостанции Елена Семенова.
Она добавила, что эпицентр располагался в 253 километрах восточнее острова Онекотан.
По её информации, толчки в 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска (Парамушир). Тревога цунами не объявлялась.
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ПарамуширРоссийская академия наукКурильские островаСеверо-Курильск
 
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