https://ria.ru/20210306/zemletryasenie-1600184552.html
На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
На Северных Курилах зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:53
2021-03-06T10:53
2021-03-06T10:53
парамушир
российская академия наук
курильские острова
северо-курильск
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,2 произошло вблизи Курильского острова Онекотан в субботу, сообщили РИА Новости на сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Единой геофизической службы РАН.Она добавила, что эпицентр располагался в 253 километрах восточнее острова Онекотан.По её информации, толчки в 2-3 балла ощутили жители Северо-Курильска (Парамушир). Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20210305/aftershoki-1600015198.html
парамушир
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парамушир, российская академия наук, курильские острова, северо-курильск