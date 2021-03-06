https://ria.ru/20210306/zemletryasenie-1600170832.html
Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T04:24
2021-03-06T04:24
2021-03-06T04:24
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 00.16 по времени UTC (03.16 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 9 километров.Ранее на текущей неделе в регионе была зарегистрирована серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1. Следом произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 утром в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Через несколько часов людям разрешили вернуться домой.
https://ria.ru/20210305/aftershoki-1600015198.html
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