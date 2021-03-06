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Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T04:24
2021-03-06T04:24
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землетрясение
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 00.16 по времени UTC (03.16 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 9 километров.Ранее на текущей неделе в регионе была зарегистрирована серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1. Следом произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 утром в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Через несколько часов людям разрешили вернуться домой.
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тихий океан, москва, новая зеландия, сша, землетрясение, в мире

Недалеко от Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,3

04:24 06.03.2021
 
CC BY 3.0 / David Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New ZealandНациональный парк Абель-Тасман в Новой Зеландии
Национальный парк Абель-Тасман в Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
CC BY 3.0 / David Broad / Abel Tasman trail, National Park, South Island, New Zealand
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло у берегов Новой Зеландии, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Землетрясение было зафиксировано в 00.16 по времени UTC (03.16 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 181 километре от города Гисборн. Очаг залегал на глубине 9 километров.
Ранее на текущей неделе в регионе была зарегистрирована серия из четырех мощнейших землетрясений, магнитуда последнего из них составила 8,1. Следом произошло более 20 афтершоков магнитудой более 5,0 утром в Тихом океане в районе новозеландского архипелага Кермадек. Из-за угрозы возникновения цунами на восточном побережье новозеландского острова Северный были эвакуированы тысячи людей. Через несколько часов людям разрешили вернуться домой.
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