https://ria.ru/20210306/zaym-1600176211.html

Эксперт рассказал, почему молодые россияне стали чаще брать микрозаймы

Эксперт рассказал, почему молодые россияне стали чаще брать микрозаймы

Молодые россияне до 30 лет в прошлом году на фоне пандемии стали намного чаще брать микрозаймы и догнали основную возрастную категорию потребителей... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T09:00

2021-03-06T09:00

2021-03-06T09:00

коронавирус в россии

россия

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молодые россияне до 30 лет в прошлом году на фоне пандемии стали намного чаще брать микрозаймы и догнали основную возрастную категорию потребителей микрофинансовых услуг в возрасте от 30 до 40 лет, сообщил РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.По словам эксперта, основными причинами подобных изменений стали такие факторы, как желание россиян сохранить привычный образ жизни, снижение доступности банковского кредитования в целом, а также общие рыночные тенденции.При этом спрос на микрокредитование все еще находится на достаточно высоком уровне, так, по итогам первых двух месяцев текущего года было выдано порядка 3,6 миллиона займов, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года.Ранее в четверг Банк России сообщил, что россияне в прошлом году значительно увеличили количество жалоб на микрофинансовые организации из-за навязывания дополнительных платных услуг: число таких жалоб выросло в 3,7 раза, а их доля - до 8,7% с 2% в 2019 году.

https://ria.ru/20210207/mikrozaym-1596356056.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, россия, общество