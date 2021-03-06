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Эксперт рассказал, почему молодые россияне стали чаще брать микрозаймы
Эксперт рассказал, почему молодые россияне стали чаще брать микрозаймы
Молодые россияне до 30 лет в прошлом году на фоне пандемии стали намного чаще брать микрозаймы и догнали основную возрастную категорию потребителей... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:00
2021-03-06T09:00
коронавирус в россии
россия
общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молодые россияне до 30 лет в прошлом году на фоне пандемии стали намного чаще брать микрозаймы и догнали основную возрастную категорию потребителей микрофинансовых услуг в возрасте от 30 до 40 лет, сообщил РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.По словам эксперта, основными причинами подобных изменений стали такие факторы, как желание россиян сохранить привычный образ жизни, снижение доступности банковского кредитования в целом, а также общие рыночные тенденции.При этом спрос на микрокредитование все еще находится на достаточно высоком уровне, так, по итогам первых двух месяцев текущего года было выдано порядка 3,6 миллиона займов, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года.Ранее в четверг Банк России сообщил, что россияне в прошлом году значительно увеличили количество жалоб на микрофинансовые организации из-за навязывания дополнительных платных услуг: число таких жалоб выросло в 3,7 раза, а их доля - до 8,7% с 2% в 2019 году.
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коронавирус в россии, россия, общество

Эксперт рассказал, почему молодые россияне стали чаще брать микрозаймы

09:00 06.03.2021
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковВывеска о "быстрых займах" на улице Москвы
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Молодые россияне до 30 лет в прошлом году на фоне пандемии стали намного чаще брать микрозаймы и догнали основную возрастную категорию потребителей микрофинансовых услуг в возрасте от 30 до 40 лет, сообщил РИА Новости гендиректор финансового маркетплейса "Юником24" Юрий Кудряков.
"В прошлом году на фоне кризиса портрет клиента микрофинансовых организаций претерпел определённые изменения. Одни из них коснулись именно возраста - возраст 60% клиентов не превышает 40 лет против 55% годом ранее. При этом доля заёмщиков до 30 лет догнала традиционно основную возрастную категорию 30-40 лет. Сейчас на каждую из категорий (до 30, 30-40 лет) приходится по 30%", - сказал он.
По словам эксперта, основными причинами подобных изменений стали такие факторы, как желание россиян сохранить привычный образ жизни, снижение доступности банковского кредитования в целом, а также общие рыночные тенденции.
При этом спрос на микрокредитование все еще находится на достаточно высоком уровне, так, по итогам первых двух месяцев текущего года было выдано порядка 3,6 миллиона займов, что на 9% больше аналогичного периода прошлого года.
Ранее в четверг Банк России сообщил, что россияне в прошлом году значительно увеличили количество жалоб на микрофинансовые организации из-за навязывания дополнительных платных услуг: число таких жалоб выросло в 3,7 раза, а их доля - до 8,7% с 2% в 2019 году.
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