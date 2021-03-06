https://ria.ru/20210306/zarplata-1600174381.html

Россияне назвали желаемую зарплату у своих избранников

Россияне назвали желаемую зарплату у своих избранников

Большинство женщин хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц от 100 тысяч рублей, при этом у мужчин более скромные пожелания о доходах второй половинки... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:16

2021-03-06T08:16

2021-03-06T08:16

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155222/71/1552227191_0:478:2730:2014_1920x0_80_0_0_58dbcb79e9dcdad355babf2abc86fd6e.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Большинство женщин хотело бы, чтобы их избранник зарабатывал в месяц от 100 тысяч рублей, при этом у мужчин более скромные пожелания о доходах второй половинки - от 30 до 50 тысяч рублей, следует из исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir, которое есть в распоряжении РИА Новости.Компания проводила исследование в феврале-марте, в нем приняли участие свыше 1500 человек со всей страны.В то же время большинство мужчин высказало более скромные пожелания о доходах женщин: наиболее распространенный диапазон ожиданий для второй половины (26,3%) составил от 30 до 50 тысяч рублей в месяц. Примерно 17,7% респондентов хотели бы, чтобы доход партнерши составлял 100 тысяч рублей, а 10,5% мужчин устроила бы сумма от 70 до 100 тысяч рублей.При этом большинство опрошенных (по 64% среди представителей обоих полов) сходится во мнении, что мужчина должен зарабатывать больше, чем женщина. Следующий по популярности вариант ответа, что доходы в паре должны быть равны - об этом заявили 21,8% мужчин и 25,9% женщин.Около 13,2% респондентов мужского пола ответили, что женщина может вообще не работать, однако такой же точки зрения придерживается лишь 7,4% женщин. В то же время ни одна участница опроса не поддержала мнение, что мужчина может вообще не зарабатывать, а вот 0,7% мужчин считают такую ситуацию допустимой.

https://ria.ru/20210304/zarplata-1599852188.html

https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество