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В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:52
2021-03-06T13:30
октябрьский
омская область
омск
происшествия
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ОМСК, 6 мар — РИА Новости. При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав.Инцидент произошел на улице Будеркина. Тепловоз, проходивший по железнодорожным путям на территории предприятия, задел ворота, из-за этого обрушилась часть забора. Бетонная плита упала на женщин, которые, как пишет местный портал NGS55.ru, возвращались домой с торжественного мероприятия в ДК "Шинник".По данным Минздрава, одна женщина погибла на месте. Двух других доставили в больницу, одну госпитализировали с переломом голени, вторую отпустили домой после оказания первой помощи.Прокуратура Октябрьского округа Омска проводит проверку соблюдения требований законодательства, в том числе об охране труда.
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октябрьский, омская область, омск, происшествия

В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина

12:52 06.03.2021 (обновлено: 13:30 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
ОМСК, 6 мар — РИА Новости. При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав.
Инцидент произошел на улице Будеркина. Тепловоз, проходивший по железнодорожным путям на территории предприятия, задел ворота, из-за этого обрушилась часть забора. Бетонная плита упала на женщин, которые, как пишет местный портал NGS55.ru, возвращались домой с торжественного мероприятия в ДК "Шинник".
По данным Минздрава, одна женщина погибла на месте. Двух других доставили в больницу, одну госпитализировали с переломом голени, вторую отпустили домой после оказания первой помощи.
Прокуратура Октябрьского округа Омска проводит проверку соблюдения требований законодательства, в том числе об охране труда.
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