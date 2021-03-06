https://ria.ru/20210306/zabor-1600194076.html
В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:52
2021-03-06T12:52
2021-03-06T13:30
октябрьский
омская область
омск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_0:169:3072:1897_1920x0_80_0_0_9002d0b5786b09fbcbfc6b9cba84ad99.jpg
ОМСК, 6 мар — РИА Новости. При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав.Инцидент произошел на улице Будеркина. Тепловоз, проходивший по железнодорожным путям на территории предприятия, задел ворота, из-за этого обрушилась часть забора. Бетонная плита упала на женщин, которые, как пишет местный портал NGS55.ru, возвращались домой с торжественного мероприятия в ДК "Шинник".По данным Минздрава, одна женщина погибла на месте. Двух других доставили в больницу, одну госпитализировали с переломом голени, вторую отпустили домой после оказания первой помощи.Прокуратура Октябрьского округа Омска проводит проверку соблюдения требований законодательства, в том числе об охране труда.
https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html
октябрьский
омская область
омск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/154921/71/1549217176_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_bb3eff70a65397c0bef2cff2d3be4c07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
октябрьский, омская область, омск, происшествия