https://ria.ru/20210306/zabor-1600194076.html

В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина

В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина

При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:52

2021-03-06T12:52

2021-03-06T13:30

октябрьский

омская область

омск

происшествия

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ОМСК, 6 мар — РИА Новости. При обрушении бетонного забора на территории промышленного предприятия в Омске погибла женщина, сообщает областной Минздрав.Инцидент произошел на улице Будеркина. Тепловоз, проходивший по железнодорожным путям на территории предприятия, задел ворота, из-за этого обрушилась часть забора. Бетонная плита упала на женщин, которые, как пишет местный портал NGS55.ru, возвращались домой с торжественного мероприятия в ДК "Шинник".По данным Минздрава, одна женщина погибла на месте. Двух других доставили в больницу, одну госпитализировали с переломом голени, вторую отпустили домой после оказания первой помощи.Прокуратура Октябрьского округа Омска проводит проверку соблюдения требований законодательства, в том числе об охране труда.

https://ria.ru/20201119/padenie-1585281810.html

октябрьский

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

октябрьский, омская область, омск, происшествия