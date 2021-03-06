https://ria.ru/20210306/vysylka-1600192078.html

В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов

В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов

В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:28

2021-03-06T12:28

2021-03-06T12:28

россия

москва

франция

париж

политика

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату."Не комментируем", - заявили РИА Новости в МИД, не добавив подробностей.Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

https://ria.ru/20210205/dipvysylka-1596212324.html

россия

москва

франция

париж

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, франция, париж, политика