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В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:28
2021-03-06T12:28
россия
москва
франция
париж
политика
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату."Не комментируем", - заявили РИА Новости в МИД, не добавив подробностей.Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.
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москва
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россия, москва, франция, париж, политика

В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов

12:28 06.03.2021
 
© РИА Новости / Антон ДенисовЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. В МИД РФ не комментируют публикации во французских СМИ о том, что Москва и Париж выслали в конце 2020 года по одному дипломату.
"Не комментируем", - заявили РИА Новости в МИД, не добавив подробностей.
Ранее в газете Les Echos появилась информация о том, что Россия и Франция в конце 2020 года якобы тайно выслали из своих столиц по одному дипломату другой стороны.
По данным источников СМИ, одного из руководителей экономического отдела посольства России в Париже якобы застали в момент совершения акта шпиона, после чего Франция выслала его. Россия, как утверждалось, пошла на симметричный шаг, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2021
5 февраля, 17:24
Случаи высылки иностранных дипломатов из России в 2018-2021 годах
 
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