https://ria.ru/20210306/vysylka-1600191676.html

Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов

Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов

Посольство России во Франции не комментирует публикацию французской газеты Les Echos, в которой идет речь о взаимной тайной высылке дипломатов двух стран в... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:25

2021-03-06T12:25

2021-03-06T13:15

москва

франция

париж

в мире

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/152469/61/1524696151_0:89:3068:1815_1920x0_80_0_0_f9323e3dcbd8c3349bef0e7b55478288.jpg

ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Посольство России во Франции не комментирует публикацию французской газеты Les Echos, в которой идет речь о взаимной тайной высылке дипломатов двух стран в конце 2020 года."Не комментируем утечки в СМИ", - сказали РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Париже.Ранее газета Les Echos сообщила, что Россия и Франция в конце прошлого года тайно осуществили взаимную высылку дипломатов. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, одного из сотрудников экономического отдела посольства РФ в Париже заподозрили в шпионаже, после чего Франция его выслала. Россия приняла ответные меры, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.

https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html

москва

франция

париж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, франция, париж, в мире, политика