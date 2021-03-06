https://ria.ru/20210306/vysylka-1600191676.html
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
Посольство России во Франции не комментирует публикацию французской газеты Les Echos, в которой идет речь о взаимной тайной высылке дипломатов двух стран в... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:25
2021-03-06T12:25
2021-03-06T13:15
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ПАРИЖ, 6 мар – РИА Новости. Посольство России во Франции не комментирует публикацию французской газеты Les Echos, в которой идет речь о взаимной тайной высылке дипломатов двух стран в конце 2020 года."Не комментируем утечки в СМИ", - сказали РИА Новости в пресс-службе российского посольства в Париже.Ранее газета Les Echos сообщила, что Россия и Франция в конце прошлого года тайно осуществили взаимную высылку дипломатов. Как утверждает издание со ссылкой на свои источники, одного из сотрудников экономического отдела посольства РФ в Париже заподозрили в шпионаже, после чего Франция его выслала. Россия приняла ответные меры, выслав одного из дипломатов экономического отдела посольства Франции в Москве.
https://ria.ru/20210304/shpion-1600005945.html
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