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Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Путин наградил более 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Президент Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников, следует из указа, опубликованного на официальном РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T15:24
2021-03-06T15:24
2021-03-06T17:12
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин наградил орденами Пирогова и медалями Луки Крымского более 200 медицинских работников, следует из указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.Таким образом глава государства отметил вклад врачей в борьбу с пандемией COVID-19. Награды присудили за самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, а также за организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции.Кроме того, трем медикам президент присвоил почетное звание "Заслуженный работник здравоохранения".Орден Пирогова и медаль Луки Крымского учредили в России летом прошлого года. Орден Пирогова вручают за оказание медицинской помощи в условиях ЧС, эпидемий, военных действий и при других обстоятельствах, сопряженных с риском для жизни. Медалью Луки Крымского награждают практикующих врачей, младший медперсонал и других работников медицинских организаций за заслуги в области охраны здоровья и вклад в организацию медицинской помощи.
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