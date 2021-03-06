https://ria.ru/20210306/vrach-1600128728.html

Пить или не пить? В чем обвиняют врача из Сибири

Пить или не пить? В чем обвиняют врача из Сибири

В Красноярском крае в реанимации скончался 33-летний Сергей Соколовский. За несколько дней до этого родственники сняли на видео его лечащего врача — в пьяном... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:00

2021-03-06T08:00

2021-03-06T09:57

врачи

здоровье - общество

красноярский край

минусинск

шушенский район

кровь

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Мария Семенова. В Красноярском крае в реанимации скончался 33-летний Сергей Соколовский. За несколько дней до этого родственники сняли на видео его лечащего врача — в пьяном виде, как утверждают мать и брат умершего. Сам же Сергей Миколаускас, реаниматолог-анестезиолог и заместитель главврача Шушенской райбольницы, объясняет, что чувствовал себя плохо из-за падения уровня сахара в крови (у него диабет), а кроме того, не выспался, поскольку двое суток провел в "красной зоне". РИА Новости поговорило с участниками конфликта. Старая болезньПроблемы со здоровьем у Сергея Соколовского возникли 12 лет назад: тромбофилия и ряд сопутствующих заболеваний. "Страшный варикоз и трофические язвы. Лежал и в Красноярске, и в Новосибирске. Попадет в больницу, бинтами с хлоргексидином ноги перевяжут, зеленкой намажут, как Шрека, уколы сделают и выпишут. Потом по новой", — вспоминает мать Людмила Соколовская. Врачи районной Шушенской больницы Сергея хорошо знали — его туда тоже госпитализировали. Но последний раз Соколовский попал в стационар не из-за больных ног: его мучил кашель с кровью.Соколовский работал водителем за сто тридцать километров от дома. В конце февраля он приехал в Шушенское, чтобы показаться врачам, а утром его на скорой увезли в больницу — приступы кашля мучали непрерывно, в мокроте была кровь. "Он мне позвонил, попросил: "Мам, привези пакетики целлофановые". Ему, извините, сплевывать было некуда, — говорит Людмила. — Надо было этими пакетиками с кровью по голове кому-нибудь постучать, чтобы ему помогли. Всю жизнь буду себя проклинать, что ничего не добилась". Вечером в субботу, когда мать позвонила сыну на мобильный, он ответил: "Не могу говорить, тяжело дышать". Людмила набрала в больницу, чтобы услышать о состоянии Сергея от врачей. "Это было в восьмом часу. На посту мне говорят: спросите по такому-то номеру. А это реанимация! Ответили: "Не переживайте, он здесь под наблюдением". "Вы что, пьяный?"Утром в воскресенье Людмиле сообщили, что сын в коме. Но ее насторожил голос медика: "Буровил так, что не разберешь". Она связалась со старшим сыном Андреем: "Поехали в больницу, там врач — вообще никакой". Двадцать восьмого февраля ближе к обеду Людмила и Андрей отправились в стационар. В приемном покое разразилась буря. Сотрудники медучреждения помнят эту сцену в подробностях. "Он (Андрей Соколовский. — Прим. ред.) кричал, грозился нас зарезать. Медсестра объясняла, что пригласит дежурного врача, который ему все расскажет, но он ничего не слышал, был агрессивен. В итоге вызвали полицию, потому что это ненормально — так себя вести. Здоровый мужчина — и кидается", — рассказал РИА Новости один из сотрудников больницы, дежуривших в тот день. Людмила Соколовская не отрицает: сын был на взводе, она пыталась его успокоить. Сам Андрей уточняет: "Хотим пройти к врачу — не пускают. Мы напираем, а нам отвечают, что вызовут охрану, полицию. Я позвонил в дежурную часть сам, подъехал участковый. Мы беседовали с ним, когда появился доктор: он пошатывался, говорил невнятно, от него разило алкоголем".Андрей достал телефон и начал съемку. "Он (Миколаускас. — Прим. ред.) как стукнет, телефон упал на пол, экран разбился. Я подошла, ладонь ему на грудь положила и так говорю тихонечко: "Мужчина, вы что делаете, вы в каком состоянии в реанимации?" А он долбанул меня кулаком и послал на три буквы. Потом написал заявление, что его избили до сотрясения мозга", — делится своей версией Людмила. Первого марта у Сергея Соколовского остановилось сердце — его откачали. Из Красноярска прилетел борт санавиации, но транспортировать пациента не решились. Второго марта он умер. В медицинском свидетельстве о смерти (копия имеется в распоряжении редакции) указан гепаторенальный синдром (острая почечная недостаточность). "Единственный реаниматолог в районе"Один из сотрудников медучреждения на условиях анонимности сообщил РИА Новости, что время от времени, примерно дважды в месяц, персонал видел Миколаускаса нетрезвым. Там всего два анестезиолога-реаниматолога. Один был на больничном, поэтому Сергей Миколаускас работал и в "красной зоне", и в обычной реанимации. В его отсутствие за состоянием пациентов следил дежурный врач. Мы созвонились с Сергеем Миколаускасом. "Слышите, какая у меня речь? Своеобразная, многие не понимают, считают, что я могу быть выпившим. Хотя на самом деле я в последнее время не пью вообще", — речь в телефонной трубке действительно иногда было сложно разобрать. Сын Сергея Авридас признал, что у отца были проблемы с алкоголем, но это в прошлом. "Он злоупотреблял, однако месяца два или три назад закодировался. Отец сейчас не может пить. Персонал больницы, понятно, говорит, другое. Однако нужны факты — анализ мочи, крови — этого нет. А вот то, что у него сотрясение мозга, подтвердил хирург", — аргументирует молодой человек. Авридас видео с участием отца не смотрел и не собирается — "принципиально". Сергей Миколаускас объяснил РИА Новости, что 28 февраля пришел в реанимацию из "красной зоны" — ему позвонили, когда состояние пациента стало ухудшатся. С родственниками он столкнулся в холле на обратном пути в ковидный госпиталь. Миколаускас категорически отрицает, что был пьян. Но не спорит с тем, что на видеозаписи выглядит странно — из-за усталости. "Я сейчас единственный анестезиолог-реаниматолог в районе. Двое суток домой не приходил, был в ковидном госпитале. Я диабетик, с вечера ничего не ел, у меня упал сахар. И вот идет уставший человек, немытый-небритый, погруженный в себя, голодный, а тут ор, крик и сильнейший удар в челюсть. Откуда у меня здоровый вид после этого? Я больной, но работаю, потому что больше некому. То, что происходит, — безобразие в высшей мере, — возмущается врач. — После столкновения я вернулся в "красную зону", надел СИЗ и интубировал пациента. Как бы я это сделал, если бы был пьян? Я спасаю жизнь людям, это не просто красивые слова". "Боимся, что нас не примут"Шушенский район который день не может успокоиться. Люди говорят, что Миколаускас ведет себя недопустимо, но руководитель больницы его выгораживает.В соцсетях делятся историями знакомства с Миколаускасом."Убийца в белом халате! Позорит весь коллектив больницы, ведь там работает много ответственных и профессиональных людей. Это не первый случай, я лично был в реанимации, и он все три дня был еле живой"."Когда мне довелось попасть в ковидный центр Шушенского, как раз дежурным был тот самый врач, так вот он в 20 часов 4 ноября был невменяемый, еле стоял на ногах". "Весь Шушенский знал Сергея. Он был добрым, отзывчивым, если надо что-то починить или вытащить застрявшую машину, бежал по первому зову. Но дело не только в том, что его не спасли. Мы были готовы, что когда-то придет этот момент, знали, что он неизлечимо болен. Однако в этот день к невменяемому врачу могли привезти и ребенка после аварии. Самое страшное, что это не единственный случай. Миколаускаса в пьяном виде заставали не раз, но это были люди простые, которые не хотели поднимать шум. У нас есть такое: пошел на конфликт с врачом, а тебя потом не приняли в больницу. Поселок маленький, деться некуда, поехать в Минусинск за пятьдесят километров не у всех есть возможность. И для этого нужно направление от наших врачей, а они скажут: "Ты на меня быковала, так что иди отсюда". Весь поселок встал и просит о помощи", — заявила Татьяна Белоусова. "Нет даже тонометра"Ее слова практически повторяет местная жительница Людмила (имя изменено). Она жалуется, что, когда ее мать с повышенным давлением привезли в Шушенскую больницу, медики "принесли тонометр, который развалился, а другого не оказалось". У самой Людмилы был инсульт, два раза в год ей нужна капельница. "А я боюсь туда идти". В том же медучреждении умерла мать Надежды из Подмосковья. "Я просила документы побыстрее сделать, я же не здесь живу, мне нужно было бросить работу, чтобы приехать. Сказали: подождите, у нас одна медсестра и одна санитарка на отделение. Фатальная ситуация в Шушенском с медициной, — вздыхает Надежда. — Мама на пять дней осталась вообще без помощи. Двадцать девятого января она вызвала врача на дом из-за болей в сердце, тот посмотрел, заявил: "Остеохондроз" — и ушел. В понедельник то же самое. У человека гипертония, и даже кардиограмму не сняли. Лишь во вторник, второго февраля, выяснилось, что это обширный инфаркт. А ведь она 42 года отработала в этой поликлинике, можно было повнимательнее отнестись".Нам не удалось дозвониться до главврача Шушенской больницы. В областном Минздраве сообщили, что провели служебную проверку, Миколаускас отстранен от должности заместителя главного врача."В Шушенское выехали специалисты Министерства здравоохранения", — отметили в ведомстве. По результатам разбирательства примут дисциплинарные меры в отношении руководителя больницы и врача-анестезиолога. Обстоятельства смерти Сергея Соколовского также проверят.

https://ria.ru/20210217/lechenie-1597759265.html

https://ria.ru/20210305/bolnitsa-1599954406.html

https://ria.ru/20210221/feldsher-1598374182.html

красноярский край

минусинск

шушенский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

врачи, здоровье - общество, красноярский край, минусинск, шушенский район, кровь, общество