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https://ria.ru/20210306/vaktsina-1600199162.html
Главный инфекционист США Фаучи похвалил вакцину "Спутник V"
Главный инфекционист США Фаучи похвалил вакцину "Спутник V"
Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V". РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:01
2021-03-06T18:07
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
энтони фаучи
коронавирус covid-19
джо байден
греция
сша
в мире
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АФИНЫ, 6 мар — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".Фаучи, советник президента США Джо Байдена, в интервью греческому телеканалу Skai сказал, что данные по "Спутнику" хорошие.Фаучи сказал также, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. "Мое беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95 процентов и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 — для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура", — сказал эпидемиолог.По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов. "У некоторых это может длиться немного больше времени, но по большей части эти симптомы проходят через 24 часа", — сказал он.Фаучи заявил также, что его рекомендация по туристическим поездкам в Грецию будет зависеть от уровня заражения в Греции. "Если уровень заражения в Греции достаточно снизится и греки будут вакцинированы, чтобы ограничить вспышки инфекции, я думаю, что постепенно поездки будут разрешены и рекомендованы. Потому что все хотят вернуться к нормальной жизни, и многие люди, включая меня, считают, что одним из самых красивых мест для путешествий является Греция. Думаю, людям хотелось бы это сделать", — сказал Фаучи на вопрос, что он ответит, если вакцинированный американец спросит, может ли он приехать в Грецию этим летом.
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вакцина "спутник v", энтони фаучи, коронавирус covid-19, джо байден, греция, сша, в мире

Главный инфекционист США Фаучи похвалил вакцину "Спутник V"

14:01 06.03.2021 (обновлено: 18:07 06.03.2021)
 
© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкВакцина Sputnik V
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АФИНЫ, 6 мар — РИА Новости. Главный инфекционист США Энтони Фаучи похвалил российскую вакцину от COVID "Спутник V".
Фаучи, советник президента США Джо Байдена, в интервью греческому телеканалу Skai сказал, что данные по "Спутнику" хорошие.

Журналист спросил Фаучи, сделал бы он прививку российским "Спутником" или китайской вакциной. "Данные, которые я знаю о "Спутнике", достаточно хорошие. У меня недостаточно информации о китайской вакцине, потому что у них есть две или три разные вакцины. Так что я не следил внимательно за их эффективностью, но российские данные выглядят неплохо", — ответил Фаучи, которого канал называет ведущим ученым США.

Фаучи сказал также, что его не беспокоят разговоры о возможных побочных эффектах вакцин. "Мое беспокойство минимально. Я говорю это потому, что тесты, проведенные в США с М-РНК вакцинами Pfizer и Moderna, показали их эффективность от 94 до 95 процентов и минимальную реактивность. После первой дозы появляется некоторая боль в руке, которая длится около 24 часов. Во второй дозе реактивность выше. Появляется через 21 день для Pfizer и 28 — для Moderna. После второй дозы появляются симптомы усталости, боли, озноба и возможна небольшая температура", — сказал эпидемиолог.
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По его словам, у большинства людей это длится около 24 часов. "У некоторых это может длиться немного больше времени, но по большей части эти симптомы проходят через 24 часа", — сказал он.
Фаучи заявил также, что его рекомендация по туристическим поездкам в Грецию будет зависеть от уровня заражения в Греции. "Если уровень заражения в Греции достаточно снизится и греки будут вакцинированы, чтобы ограничить вспышки инфекции, я думаю, что постепенно поездки будут разрешены и рекомендованы. Потому что все хотят вернуться к нормальной жизни, и многие люди, включая меня, считают, что одним из самых красивых мест для путешествий является Греция. Думаю, людям хотелось бы это сделать", — сказал Фаучи на вопрос, что он ответит, если вакцинированный американец спросит, может ли он приехать в Грецию этим летом.
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Энтони ФаучиКоронавирус COVID-19Джо БайденГрецияСШАВ мире
 
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