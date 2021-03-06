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Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T08:52
2021-03-06T13:35
федеральная служба государственной статистики (росстат)
экономика
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.Так, в прошлом году для таких организаций составила 29,4 процента, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 2,9 процентного пункта.Наиболее пострадавшими оказались угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.Росстат отметил значительное ухудшение показателей в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента) и в оптовой торговле (минус 69,5 процента), за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.При этом сельское хозяйство и рыболовство продемонстрировали самые высокие темпы роста (86 процентов). В операциях с недвижимостью они составили 72,3 процента, в строительстве — 53,1 процента, в розничной торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 34,4 процента.В итоге чистая прибыль средних и крупных российских компаний в 2020 году упала на 23,5 процента.
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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика

Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года

08:52 06.03.2021 (обновлено: 13:35 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске
Сотрудник ресторана отеля Довиль Hotel & SPA в Анапе в защитной маске - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.
Так, в прошлом году для таких организаций составила 29,4 процента, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 2,9 процентного пункта.
Наиболее пострадавшими оказались угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.
Росстат отметил значительное ухудшение показателей в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента) и в оптовой торговле (минус 69,5 процента), за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 03.02.2021
3 февраля, 01:35
Bloomberg сообщил об успехах российской экономики на фоне пандемии
При этом сельское хозяйство и рыболовство продемонстрировали самые высокие темпы роста (86 процентов). В операциях с недвижимостью они составили 72,3 процента, в строительстве — 53,1 процента, в розничной торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 34,4 процента.
В итоге чистая прибыль средних и крупных российских компаний в 2020 году упала на 23,5 процента.
 
Федеральная служба государственной статистики (Росстат)Экономика
 
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