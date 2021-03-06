https://ria.ru/20210306/ubytok-1600175311.html

Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года

Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года

Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:52

2021-03-06T08:52

2021-03-06T13:35

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/04/1599954989_0:208:3071:1936_1920x0_80_0_0_496e775ef4be8b07f77661e347768fd8.jpg

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Росстат рассказал, какие предприятия понесли самые большие убытки в 2020 году. Соответствующие данные опубликованы на сайте ведомства.Так, в прошлом году для таких организаций составила 29,4 процента, увеличившись по сравнению с 2019 годом на 2,9 процентного пункта.Наиболее пострадавшими оказались угольная отрасль, общепит, гостиничный бизнес, железнодорожные пассажирские перевозки, а также отрасли распределения газа и производства пара и горячей воды.Росстат отметил значительное ухудшение показателей в деятельности сухопутного и трубопроводного транспорта (минус 72,7 процента) и в оптовой торговле (минус 69,5 процента), за исключением торговли автомобилями и мотоциклами.При этом сельское хозяйство и рыболовство продемонстрировали самые высокие темпы роста (86 процентов). В операциях с недвижимостью они составили 72,3 процента, в строительстве — 53,1 процента, в розничной торговле (за исключением торговли автомобилями и мотоциклами) — 34,4 процента.В итоге чистая прибыль средних и крупных российских компаний в 2020 году упала на 23,5 процента.

https://ria.ru/20210203/ekonomika-1595776720.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика