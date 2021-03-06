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В Цюрихе против участников незаконной акции применили слезоточивый газ

В Цюрихе против участников незаконной акции применили слезоточивый газ

Полицейские в швейцарском Цюрихе применили слезоточивый газ против участников несогласованной акции, инициированной местными феминистками в преддверии... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T22:25

2021-03-06T22:25

2021-03-06T22:25

цюрих

в мире

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ЦЮРИХ, 6 мар - РИА Новости. Полицейские в швейцарском Цюрихе применили слезоточивый газ против участников несогласованной акции, инициированной местными феминистками в преддверии Международного женского дня, две женщины были арестованы, говорится в сообщении цюрихской полиции.Согласно сообщению, об акции было известно заранее, поэтому полицейские предупреждали демонстрантов о запрете на массовые мероприятия, действующем в стране в связи с пандемией коронавируса.Сообщается, что колонны демонстрантов были сосредоточены в разных районах города, полиция пыталась их остановить и несколько раз использовала слезоточивый газ. По данным правоохранителей, одна из демонстранток укусила полицейского.Полицейские задержали женщину, но толпа оказала сопротивление и попыталась освободить ее, после чего снова был применен слезоточивый газ и задержана еще одна участница акции.Как отмечает полиция, сообщений о пострадавших в настоящее время нет, участие в акции приняли не менее 100 человек.

цюрих

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цюрих, в мире