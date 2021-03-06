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В Цюрихе против участников незаконной акции применили слезоточивый газ
В Цюрихе против участников незаконной акции применили слезоточивый газ
Полицейские в швейцарском Цюрихе применили слезоточивый газ против участников несогласованной акции, инициированной местными феминистками в преддверии... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T22:25
2021-03-06T22:25
цюрих
в мире
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ЦЮРИХ, 6 мар - РИА Новости. Полицейские в швейцарском Цюрихе применили слезоточивый газ против участников несогласованной акции, инициированной местными феминистками в преддверии Международного женского дня, две женщины были арестованы, говорится в сообщении цюрихской полиции.Согласно сообщению, об акции было известно заранее, поэтому полицейские предупреждали демонстрантов о запрете на массовые мероприятия, действующем в стране в связи с пандемией коронавируса.Сообщается, что колонны демонстрантов были сосредоточены в разных районах города, полиция пыталась их остановить и несколько раз использовала слезоточивый газ. По данным правоохранителей, одна из демонстранток укусила полицейского.Полицейские задержали женщину, но толпа оказала сопротивление и попыталась освободить ее, после чего снова был применен слезоточивый газ и задержана еще одна участница акции.Как отмечает полиция, сообщений о пострадавших в настоящее время нет, участие в акции приняли не менее 100 человек.
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цюрих, в мире

В Цюрихе против участников незаконной акции применили слезоточивый газ

22:25 06.03.2021
 
© РИА Новости / Захари Шойрер / Перейти в фотобанкСотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине
Сотрудники полиции недалеко от места теракта в Берлине - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Захари Шойрер
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ЦЮРИХ, 6 мар - РИА Новости. Полицейские в швейцарском Цюрихе применили слезоточивый газ против участников несогласованной акции, инициированной местными феминистками в преддверии Международного женского дня, две женщины были арестованы, говорится в сообщении цюрихской полиции.
Согласно сообщению, об акции было известно заранее, поэтому полицейские предупреждали демонстрантов о запрете на массовые мероприятия, действующем в стране в связи с пандемией коронавируса.
Сообщается, что колонны демонстрантов были сосредоточены в разных районах города, полиция пыталась их остановить и несколько раз использовала слезоточивый газ. По данным правоохранителей, одна из демонстранток укусила полицейского.

"Люди перегруппировались и двинулись по Лангштрассе в направлении пятого округа. Это движение также было остановлено, и пришлось снова использовать слезоточивый газ. В ходе этой полицейской операции участница демонстрации укусила сотрудника полиции", - говорится в сообщении.

Полицейские задержали женщину, но толпа оказала сопротивление и попыталась освободить ее, после чего снова был применен слезоточивый газ и задержана еще одна участница акции.
Как отмечает полиция, сообщений о пострадавших в настоящее время нет, участие в акции приняли не менее 100 человек.
 
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