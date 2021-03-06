https://ria.ru/20210306/tsiklon-1600203224.html
Москвичей предупредили о надвигающемся "циклоническом пауке"
Москвичей предупредили о надвигающемся "циклоническом пауке"
Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T14:36
2021-03-06T14:36
2021-03-06T20:06
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общество
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, уже в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона.Синоптик отметил, что снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, поэтому могут возникнуть проблемы с авиасообщением."Второй опасный фактор - штормовой ветер, он будет юго-западных, западных направлений, 7-12 метров в секунду, в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. Это опасно, может упасть рекламная конструкция или еще что-нибудь", - рассказал Тишковец.Метеоролог уточнил, что Москву ждет повышение температуры, ночью минус 6 - минус 11, а днем в Москве ноль - минус 2, а по области минус 4 - плюс 1. Поэтому снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождем. Возможно его налипание на провода.
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россия, центр "фобос", москва, общество
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости.
Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве
в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Евгений Тишковец
.
По его словам, уже в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона.
"В воскресенье начнет сказываться влияние теплого атмосферного фронта, связанного с мощным циклоническим пауком североатлантического происхождения, который надвигается на нас с северо-запада. Циклон очень мощный по площади, градиенту и глубине, классический Атлантик. Небо затянут многоярусные облака, я думаю, что в конце ночи, ближе к утру - часов в 5-6 - начнется снег, и с наступлением светлого времени суток он будет усиливаться, причем обложного интенсивного характера. По моим оценкам, выпадет до 8-10 миллиметров осадков, а это четверть всей месячной нормы марта", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, поэтому могут возникнуть проблемы с авиасообщением.
"Второй опасный фактор - штормовой ветер, он будет юго-западных, западных направлений, 7-12 метров в секунду, в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. Это опасно, может упасть рекламная конструкция или еще что-нибудь", - рассказал Тишковец.
Метеоролог уточнил, что Москву ждет повышение температуры, ночью минус 6 - минус 11, а днем в Москве ноль - минус 2, а по области минус 4 - плюс 1. Поэтому снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождем. Возможно его налипание на провода.