https://ria.ru/20210306/tsiklon-1600203224.html

Москвичей предупредили о надвигающемся "циклоническом пауке"

Москвичей предупредили о надвигающемся "циклоническом пауке"

Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T14:36

2021-03-06T14:36

2021-03-06T20:06

россия

центр "фобос"

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597339445_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1e46b626ad492a31ce4a8a230b1aa5c4.jpg

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Мощный снегопад, который принесет до четверти месячной нормы осадков, штормовой ветер до 20 метров в секунду, снижение атмосферного давления ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, уже в субботу погода время от времени ухудшается, но это слабый тыл циклона.Синоптик отметил, что снегопад и метель ухудшат видимость до километра и менее, поэтому могут возникнуть проблемы с авиасообщением."Второй опасный фактор - штормовой ветер, он будет юго-западных, западных направлений, 7-12 метров в секунду, в порывах может достигать 15-20 метров в секунду. Это опасно, может упасть рекламная конструкция или еще что-нибудь", - рассказал Тишковец.Метеоролог уточнил, что Москву ждет повышение температуры, ночью минус 6 - минус 11, а днем в Москве ноль - минус 2, а по области минус 4 - плюс 1. Поэтому снег будет влажный и местами мокрый, но не с дождем. Возможно его налипание на провода.

https://ria.ru/20210304/zima-1599918397.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, центр "фобос", москва, общество