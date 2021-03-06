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Трамп запретил республиканцам использовать его имя для сбора средств
Трамп запретил республиканцам использовать его имя для сбора средств
Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщило... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T21:03
2021-03-06T21:03
капитолий
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщило издание Politico со ссылкой на советника бывшего американского лидера.По его данным, адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу. Адресатами стали Национальный комитет Республиканской партии (RNC), Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).Советник бывшего президента пояснил, что Трамп "по-прежнему привержен Республиканской партии", однако "это не дает никому" права без разрешения использовать его образ.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
https://ria.ru/20210227/ssha-1599146967.html
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капитолий, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Трамп запретил республиканцам использовать его имя для сбора средств

21:03 06.03.2021
 
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп потребовал от трех крупнейших организаций Республиканской партии прекратить использовать его имя для сбора средств, сообщило издание Politico со ссылкой на советника бывшего американского лидера.
По его данным, адвокаты Трампа разослали соответствующие письма в пятницу. Адресатами стали Национальный комитет Республиканской партии (RNC), Национальный комитет Республиканской партии по выборам в палату представителей (NRCC) и Национальный комитет Республиканской партии по выборам в сенат (NRSC).

По данным издания, Трамп "впал в ярость из-за того, что его имя без его разрешения используется организациями, которые помогают республиканцам, проголосовавшим за его импичмент".

Советник бывшего президента пояснил, что Трамп "по-прежнему привержен Республиканской партии", однако "это не дает никому" права без разрешения использовать его образ.
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