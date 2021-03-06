https://ria.ru/20210306/tiktok-1600124555.html

Наши звезды TikTok: как 15 секунд славы меняют жизнь обычных людей

Наши звезды TikTok: как 15 секунд славы меняют жизнь обычных людей

Старая матросская песня "Wellerman" помогла непрофессиональному шотландскому музыканту и бывшему почтальону Натану Эвансу за несколько недель стать... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T08:00

2021-03-06T08:00

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости, Ольга Распопова. Старая матросская песня "Wellerman" помогла непрофессиональному шотландскому музыканту и бывшему почтальону Натану Эвансу за несколько недель стать знаменитостью мирового масштаба. Теперь ему подпевают Эндрю Ллойд Уэббер и Илон Маск, а крупные музыкальные лейблы предлагают контракты. Но таких "историй Золушки" немало и у нас в России. Об офисных менеджерах, зоотехниках, дворниках и пенсионерах с миллионами поклонников — в материале РИА Новости. Не только липсинкиАфоризм Энди Уорхола о том, что каждый заслуживает 15 минут славы, в соцсети TikTok довели до крайности: на "выступление" здесь дается всего 15 секунд. Правда, опытные пользователи знают, как увеличить этот лимит до минуты, а в декабре в компании тестировали форматы продолжительностью до трех минут. Но даже этого вполне достаточно, чтобы показать себя, причем без занудства — оно просто не уместится. В TikTok уже давно не одни танцы и липсинки (это когда открывают рот под песню), хотя начинался он действительно с них. Здесь можно посмеяться, подучить английский, получить советы психологов, подсмотреть интересный рецепт. Хитрый алгоритм, который разработчики держат в секрете, постепенно подстраивается под именно ваши интересы.Подписываться на определенных креаторов специально не нужно: например, понимая, что пользователь лайкнул или несколько раз пересмотрел видео про рассаду (да, есть и такие!), искусственный интеллект автоматически кидает ему в ленту и других блогеров-дачников. Что-то вроде умного телевизора, который, правда, лучше хозяина знает, что показать на экране. В итоге оторваться сложно: в среднем в приложении, которое называют "убийцей времени", пользователи тратят 52 минуты в день, в то время как для Snapchat, Instagram и Facebook — 26, 29 и 37 минут соответственно.А еще здесь, оказывается, не только подростки: 66,6 процента российских TikTok-пользователей старше 25 лет, согласно VC. Снежный комВ 2020 году TikTok признали самым загружаемым приложением в мире. Сюда подтянулись музеи и министерства, СМИ и модные бренды. Правда, созданием креативных видео занимается лишь пятая часть пользователей — остальные предпочитают наблюдать. Если ролик "зашел" при первых просмотрах, возникает эффект снежного кома: система предлагает его все большему числу фолловеров. Благодаря таким механизмам рекомендаций у обычного пенсионера или учителя, снимающего классный контент, практически такие же шансы на миллион лайков, как у поп-звезды. А еще важно найти свою нишу, как тиктокеры в этом материале, — и для этого вовсе не требуется голливудская внешность. Салават Фидаи, @salavat.fidai (11,7 миллиона подписчиков)Яркий пример того, что в TikTok давно популярны не только танцы и эмоции подростков, — 48-летний скульптор Салават Фидаи. В 40 лет уфимец бросил престижную работу в офисе, чтобы стать художником. Писал картины в стиле импрессионистов, а потом перешел на миниатюрное искусство. Шесть лет назад амстердамский музей Винсента Ван Гога опубликовал в соцсетях миниатюрную копию картины "Звездная ночь", которую Салават сделал на семечке тыквы. Сейчас он в основном работает с графитовыми стержнями карандашей, вырезая невероятно детальные микроскульптуры. Например, фигурки знаменитостей. Он уже сотрудничал с Marvel и Disney: делал миниатюры персонажей их блокбастеров или мультфильмов. Тошае @toshayo (1,6 миллиона подписчиков)Среди многочисленных фуд-блогеров, выкладывающих рецепты, Тошае выделяется необычным азиатским стилем: готовит он в костюме самурая. Правда, себя предпочитает называть контент-мейкером. Лицо не показывает, так что остается только догадываться, кто скрывается за таинственной маской. До того как в июле прошлого года пришел в TikTok, Тошае работал поваром в родном Челябинске. В планах — открыть собственный бренд одежды. Айдар Калимуллин, @aidarkin (973 тысячи подписчиков)Деревня Копей-Кубово Буздякского района Башкортостана — по такому адресу проживает 25-летний Айдар Калимуллин, зоотехник по образованию, который вот-вот станет тиктокером-миллионником. Он снимает вайны — короткие смешные видео о сельской жизни, которую не критикует, а романтизирует. Хозяйство у него с мамой большое: две коровы, лошади, гуси, куры… Его видеоролики уже набрали более 29 миллионов лайков.Екатерина Горбунева, @superbusya (534 тысячи подписчиков)А 77-летняя пенсионерка из Ейска поливала рассаду на подоконнике и приглядывала за внуками, как все. Потом по совету детей открыла канал. Веселая бабушка выкладывает видео, где поучает молодое поколение, а также разыгрывает сценки. Теперь ее часто приглашают на телевидение, в том числе и на Первый канал, но она пока не соглашается ехать одна. Летом планирует запустить бизнес: гостевой дом для коллег-блогеров на Азовском море. Александр Жук, @papazhuk (829 тысяч подписчиков)Александр из Керчи — и отец, и моряк, путешествующий по всему свету. Так что видео снимает двух типов. О работе, где показывает будни на грузовом судне: объясняет, как устроены многие технические вещи, демонстрирует с борта виды Лос-Анджелеса и закаты. А также рассказывает о пятилетней дочке Арине, с которой говорит по-английски и играет в развивающие игры. С некоторых пор Александр появляется в сериалах и рекламе. Алексей Адамов, @swimicee (494 тысячи подписчиков)А 20-летний молодой человек из села Хомустах Верхневилюйского района делится с подписчиками песнями: записывает каверы известных исполнителей, преимущественно иностранных. Аккаунт завел от скуки на карантине и сначала играл даже не на своей, а на одолженной гитаре. Сейчас Адамов — участник Всероссийского оркестра Юрия Башмета, а число подписчиков превосходит население его родного Якутска. На негативные комментарии он старается не реагировать, хотя признается, что это не всегда просто. Стас Круглицкий, @stasprostoklass (823 тысячи подписчиков)Тридцатитрехлетний уроженец Сыктывкара выкладывает короткие смешные ролики в образе Сантаны Новиковой — не слишком сообразительной и очень косноязычной, зато модной инстадивы. Именно ей, кстати, принадлежит один из самых вирусных мемов 2020 года "А все уже", где парень безуспешно просит у своей девушки прощения. В инстаграме особым успехом творения Круглицкого не пользовались, и тогда он переместился в TikTok, где быстро стал популярным. Теперь он выпускает мерч, ведет мероприятия, снимается в различных шоу — в общем, как бы звезда. А началось все с черного парика, который потеряла на свадьбе его знакомой одна из подружек невесты, — без него сложно представить звезду TikTok брюнетку Сантану. Евгений Курчанов, @kurchanov (5,3 миллиона подписчиков)Наверное, самый популярный преподаватель английского языка в нашем TikTok – 24-летний Евгений из Вологды. Хотя он учился на повара, а некоторое время даже работал дворником. Решив, что для успешной карьеры нужен английский, разработал собственную методику обучения языку: практика, юмор и никаких пыльных учебников. Лингвисты его, конечно, критикуют, но миллионы подписчиков с удовольствиям ждут новых видео. Рахим Абрамов, @rahimabram (11 миллионов подписчиков)Вместе со своей бабушкой 22-летний Абрамов записывает комедийные ролики. Один из них стал самым популярным в русскоязычном TikTok в 2020-м — более 20 миллионов лайков.Также уроженец Узбекистана, который шесть лет назад переехал в Москву и живет в небоскребе в Сити, выкладывает клипы на собственные композиции. Так, под его рэп-трек "Fendi" станцевали более трех миллионов раз. Алексей Савко, @savko (6,8 миллиона подписчиков)Двадцатидвухлетний белорус ростом 136 сантиметров в интервью "Форбс" признался, что зарабатывает миллионы на юмористических видеоскетчах. Особенность, из-за которой его дразнили в подростковом возрасте, теперь ему только помогает. Восемь лет назад он повредил колено и чуть не лишился возможности ходить, но регулярные тренировки, в частности пауэрлифтинг, помогли восстановиться. Благодаря упорству Савко переехал в Москву, где участвовал в кастингах. Летом 2019-го стал самым популярным русскоязычным блогером TikTok.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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