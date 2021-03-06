Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/tereshkova-1600188587.html
Путин поздравил Терешкову с днем рождения
Путин поздравил Терешкову с днем рождения
Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T11:40
2021-03-06T11:42
валентина терешкова
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151848/66/1518486677_0:0:2863:1610_1920x0_80_0_0_f9a9b4bd705c107d99339436d607b790.jpg
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.
https://ria.ru/20201226/rogozin-1591044890.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/151848/66/1518486677_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_6297153997c64b4145e31dadeef6c6e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
валентина терешкова, владимир путин, общество

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

11:40 06.03.2021 (обновлено: 11:42 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
Валентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", - сказал Путин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время российско-китайских переговоров в Кремле. 5 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
26 декабря 2020, 14:15
Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.
"Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И, конечно, от души поздравляю с Международным женским днем", - заключил президент.
 
Валентина ТерешковаВладимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
13:38Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния