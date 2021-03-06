Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:40 06.03.2021 (обновлено: 11:42 06.03.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВалентина Терешкова на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 апреля 2018
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая Валентина Владимировна! Сердечно поздравляю Вас с Днём рождения. Ваш жизненный, профессиональный путь заслуживает глубокого уважения. Вы первой из женщин покорили Космос, вписали героические, незабываемые страницы в историю нашей страны", - сказал Путин.
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Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.
"Желаю Вам здоровья и всего наилучшего. И, конечно, от души поздравляю с Международным женским днем", - заключил президент.