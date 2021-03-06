https://ria.ru/20210306/tereshkova-1600188587.html

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Путин поздравил Терешкову с днем рождения

Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T11:40

2021-03-06T11:40

2021-03-06T11:42

валентина терешкова

владимир путин

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поздравил летчика-космонавта, героя Советского Союза Валентину Терешкову с днем рождения, отметив, что ее жизненный и профессиональный путь заслуживает глубокого уважения, телеграмма опубликована на сайте Кремля.Он также отметил, что на протяжении многих лет знания Терешковой, ее опыт и искреннее стремление быть сопричастной к судьбе России в полной мере востребованы в общественной и законотворческой деятельности.

https://ria.ru/20201226/rogozin-1591044890.html

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2021

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валентина терешкова, владимир путин, общество