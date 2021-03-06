https://ria.ru/20210306/temperatura-1600177237.html

Врач рассказала, когда не надо пить жаропонижающее

Врач рассказала, когда не надо пить жаропонижающее

Температуру в пределах 38-38,5 градуса сбивать не стоит, рассказала "Звезде" врач-терапевт Елена Карякина. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T09:17

2021-03-06T09:17

2021-03-06T09:17

температура

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Температуру в пределах 38-38,5 градуса сбивать не стоит, рассказала "Звезде" врач-терапевт Елена Карякина.Она посоветовала попытаться пережить все неприятные ощущения, поскольку это является следствием борьбы организма с инфекцией. Чтобы облегчить состояние, она предложила пить чай с малиной или пропотеть."Если все-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат", — пояснила Карякина, подчеркнув, что люди по-разному переносят высокую температуру: кто-то ее и вовсе не замечает, а у кого-то болит голова и сильный озноб.Хуже всего, по ее словам, температуру воспринимает мужской организм, однако во многих случаях — это психологический фактор. Кроме того, медик посоветовала обратиться к врачу, если сильно болит голова — это может свидетельствовать о серьезной инфекции в организме.Ранее врачи из испанского университета Наварры, рассказали о препаратах, которые нужно принимать при высокой температуры. Обычно, как отметили медики, принимают ибупрофен и парацетамол, однако они имеют разные свойства и пить их нужно в зависимости от симптомов. Так, парацетамол не имеет противовоспалительных свойств, а ибупрофен можно пить при легкой или умеренной боли, вызванной в том числе высокой температурой.

https://ria.ru/20200413/1569964902.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

температура, здоровье - общество, общество