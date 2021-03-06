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Врач рассказала, когда не надо пить жаропонижающее
Врач рассказала, когда не надо пить жаропонижающее
Температуру в пределах 38-38,5 градуса сбивать не стоит, рассказала "Звезде" врач-терапевт Елена Карякина. РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T09:17
2021-03-06T09:17
2021-03-06T09:17
температура
здоровье - общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Температуру в пределах 38-38,5 градуса сбивать не стоит, рассказала "Звезде" врач-терапевт Елена Карякина.Она посоветовала попытаться пережить все неприятные ощущения, поскольку это является следствием борьбы организма с инфекцией. Чтобы облегчить состояние, она предложила пить чай с малиной или пропотеть."Если все-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат", — пояснила Карякина, подчеркнув, что люди по-разному переносят высокую температуру: кто-то ее и вовсе не замечает, а у кого-то болит голова и сильный озноб.Хуже всего, по ее словам, температуру воспринимает мужской организм, однако во многих случаях — это психологический фактор. Кроме того, медик посоветовала обратиться к врачу, если сильно болит голова — это может свидетельствовать о серьезной инфекции в организме.Ранее врачи из испанского университета Наварры, рассказали о препаратах, которые нужно принимать при высокой температуры. Обычно, как отметили медики, принимают ибупрофен и парацетамол, однако они имеют разные свойства и пить их нужно в зависимости от симптомов. Так, парацетамол не имеет противовоспалительных свойств, а ибупрофен можно пить при легкой или умеренной боли, вызванной в том числе высокой температурой.
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температура, здоровье - общество, общество
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Температуру
в пределах 38-38,5 градуса сбивать не стоит, рассказала "Звезде
" врач-терапевт Елена Карякина.
Она посоветовала попытаться пережить все неприятные ощущения, поскольку это является следствием борьбы организма с инфекцией. Чтобы облегчить состояние, она предложила пить чай с малиной или пропотеть.
"Если все-таки вы совсем плохо себя чувствуете, принимайте широко известный жаропонижающий препарат", — пояснила Карякина, подчеркнув, что люди по-разному переносят высокую температуру: кто-то ее и вовсе не замечает, а у кого-то болит голова и сильный озноб.
Хуже всего, по ее словам, температуру воспринимает мужской организм, однако во многих случаях — это психологический фактор. Кроме того, медик посоветовала обратиться к врачу, если сильно болит голова — это может свидетельствовать о серьезной инфекции в организме.
Ранее врачи из испанского университета Наварры
, рассказали о препаратах, которые нужно принимать при высокой температуры. Обычно, как отметили медики, принимают ибупрофен и парацетамол, однако они имеют разные свойства и пить их нужно в зависимости от симптомов.
Так, парацетамол не имеет противовоспалительных свойств, а ибупрофен можно пить при легкой или умеренной боли, вызванной в том числе высокой температурой.