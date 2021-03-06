https://ria.ru/20210306/sputnik-v-1600169588.html

Премьер Словакии Матович исключил возможность отказа от "Спутника V"

Премьер Словакии Матович исключил возможность отказа от "Спутника V"

Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины "Спутник V", написал в Facebook премьер-министр Игорь Матович, отвечая на призывы отказаться от российского РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:14

2021-03-06T03:14

2021-03-06T13:37

распространение коронавируса

игорь матович

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

мид словакии

евросоюз

словакия

прага

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

В Словакии отказались возвращать российскую вакцину

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599763264_0:116:3231:1933_1920x0_80_0_0_138616526fa97a0678faace45c3f9899.jpg

ПРАГА, 6 мар — РИА Новости. Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины "Спутник V", написал в Facebook премьер-министр Игорь Матович, отвечая на призывы отказаться от российского препарата.Первую партию "Спутника V" доставили в Словакию 1 марта. Матович при этом заявил, что российский препарат решили закупить, не дожидаясь его регистрации в Евросоюзе, поскольку вакцин не хватает, а в Словакии каждый день от COVID-19 умирают десятки человек. Это решение вызвало серьезные политические разногласия. Глава МИД Иван Корчок назвал "Спутник V" "инструментом гибридной войны", а вице-премьеры Рихард Сулик и Вероника Ремишова, лидеры входящих в правящую коалицию партий "Свобода и солидарность" и "За людей", заявили, что после закупки вакцины не исключают реорганизации правительства вплоть до выхода из него их партий.Матович ответил на это, что производители "Спутник V" официально предложили отменить договор о поставках, раз вакцина вызвала в Словакии такую ненависть.По словам премьера, на него обрушилась волна критики. "Гибридная война", "геополитическое оружие России", "путинский холуй", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем вернуть вакцину без санкций… сразу тишина. Гробовая", — написал премьер в Facebook.Он подчеркнул, что "Спутник V" обратно в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии.Он заверил, что Словакия остается надежной составной частью Евросоюза."Но пока я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России <…> Я не убийца", — заключил премьер. Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже более сорока стран мира.

https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600154547.html

россия

словакия

прага

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине. 2021-03-06T03:14 true PT0M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мид словакии, евросоюз, словакия, прага