https://ria.ru/20210306/sputnik-v-1600169588.html
Премьер Словакии Матович исключил возможность отказа от "Спутника V"
Премьер Словакии Матович исключил возможность отказа от "Спутника V"
Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины "Спутник V", написал в Facebook премьер-министр Игорь Матович, отвечая на призывы отказаться от российского РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:14
2021-03-06T03:14
2021-03-06T13:37
распространение коронавируса
игорь матович
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мид словакии
евросоюз
словакия
прага
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В Словакии отказались возвращать российскую вакцину
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ПРАГА, 6 мар — РИА Новости. Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины "Спутник V", написал в Facebook премьер-министр Игорь Матович, отвечая на призывы отказаться от российского препарата.Первую партию "Спутника V" доставили в Словакию 1 марта. Матович при этом заявил, что российский препарат решили закупить, не дожидаясь его регистрации в Евросоюзе, поскольку вакцин не хватает, а в Словакии каждый день от COVID-19 умирают десятки человек. Это решение вызвало серьезные политические разногласия. Глава МИД Иван Корчок назвал "Спутник V" "инструментом гибридной войны", а вице-премьеры Рихард Сулик и Вероника Ремишова, лидеры входящих в правящую коалицию партий "Свобода и солидарность" и "За людей", заявили, что после закупки вакцины не исключают реорганизации правительства вплоть до выхода из него их партий.Матович ответил на это, что производители "Спутник V" официально предложили отменить договор о поставках, раз вакцина вызвала в Словакии такую ненависть.По словам премьера, на него обрушилась волна критики. "Гибридная война", "геополитическое оружие России", "путинский холуй", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем вернуть вакцину без санкций… сразу тишина. Гробовая", — написал премьер в Facebook.Он подчеркнул, что "Спутник V" обратно в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии.Он заверил, что Словакия остается надежной составной частью Евросоюза."Но пока я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России <…> Я не убийца", — заключил премьер. Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже более сорока стран мира.
https://ria.ru/20210305/vaktsina-1600154547.html
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"Практика показывает – она самая лучшая в мире" – Путин о российской вакцине от коронавируса
Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает российскую вакцину от коронавируса лучшей в мире, при этом он указал на необходимость понять, как она будет действовать в условиях множества штаммов. "Это совершенно очевидно, мы и раньше так считали, а сейчас это практика показывает - она, я думаю, что вообще самая лучшая в мире, и никакие другие препараты подобного рода такого уровня защиты и такой степени безопасности не демонстрируют", - сказал Путин на совещании с правительством РФ, говоря о вакцине.
2021-03-06T03:14
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игорь матович, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мид словакии, евросоюз, словакия, прага
ПРАГА, 6 мар — РИА Новости.
Словакия не будет возвращать в Россию партию вакцины "Спутник V", написал в Facebook
премьер-министр Игорь Матович
, отвечая на призывы отказаться от российского препарата.
Первую партию "Спутника V" доставили в Словакию
1 марта. Матович при этом заявил, что российский препарат решили закупить, не дожидаясь его регистрации в Евросоюзе, поскольку вакцин не хватает, а в Словакии каждый день от COVID-19 умирают десятки человек.
Это решение вызвало серьезные политические разногласия. Глава МИД
Иван Корчок назвал "Спутник V" "инструментом гибридной войны", а вице-премьеры Рихард Сулик и Вероника Ремишова, лидеры входящих в правящую коалицию партий "Свобода и солидарность" и "За людей", заявили, что после закупки вакцины не исключают реорганизации правительства вплоть до выхода из него их партий.
Матович ответил на это, что производители "Спутник V
" официально предложили отменить договор о поставках, раз вакцина вызвала в Словакии такую ненависть.
По словам премьера, на него обрушилась волна критики. "Гибридная война", "геополитическое оружие России", "путинский холуй", всевозможный бред о позоре для нас… А когда россияне пришли с предложением, что мы можем вернуть вакцину без санкций… сразу тишина. Гробовая", — написал премьер в Facebook.
Он подчеркнул, что "Спутник V" обратно в Россию не полетит и будет спасать жизни в Словакии.
"По правде говоря, я бы никогда и не позволил вернуть его назад. Никогда!" — заявил премьер.
Он заверил, что Словакия остается надежной составной частью Евросоюза
.
"Но пока я не могу отказаться от спасения нашего народа качественной вакциной только потому, что она сделана в России <…> Я не убийца", — заключил премьер.
Вакцину "Спутник V" разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи при поддержке РФПИ. Ее создали на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Это первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19.
Как следует из публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, "Спутник V" показал высокую иммуногенность и безопасность. По результатам третьей фазы клинических исследований его эффективность составила 91,6 процента, препарат обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев COVID-19. Вакцину одобрили уже более сорока стран мира.