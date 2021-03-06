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Эксперт назвала шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
Эксперт назвала шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, высказываться по которым следует осторожнее. В противном РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T03:08
2021-03-06T10:41
россия
ольга соколова
whatsapp inc.
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, высказываться по которым следует осторожнее. В противном случае возможны серьезные неприятности, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.Прежде всего следует максимально аккуратно комментировать события, приведшие к человеческим жертвам и не высказываться резко на политические темы. Были случаи, когда это приводило к увольнению с работы, особенно это касается работников госструктур и бюджетных организаций.Случается, что неосторожные высказывания в сети приводят и к более трагическим последствиям. Так, осенью 2020 года произошел громкий инцидент, когда из-за ссоры в родительском чате в Whatsapp погиб человек.К "запретным" темам Соколова относит резкие высказывания о религии, о запрещенных в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. В лучшем случае с вами могут провести разъяснительную беседу, а в худшем возможны штрафы и даже уголовное наказание. И конечно, не стоит вести себя в сети агрессивно и оскорблять собеседников — это может привести к аналогичным последствиям, заключила специалист.
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россия, ольга соколова, whatsapp inc., общество

Эксперт назвала шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях

03:08 06.03.2021 (обновлено: 10:41 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, высказываться по которым следует осторожнее. В противном случае возможны серьезные неприятности, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
Прежде всего следует максимально аккуратно комментировать события, приведшие к человеческим жертвам и не высказываться резко на политические темы. Были случаи, когда это приводило к увольнению с работы, особенно это касается работников госструктур и бюджетных организаций.
Случается, что неосторожные высказывания в сети приводят и к более трагическим последствиям. Так, осенью 2020 года произошел громкий инцидент, когда из-за ссоры в родительском чате в Whatsapp погиб человек.
К "запретным" темам Соколова относит резкие высказывания о религии, о запрещенных в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. В лучшем случае с вами могут провести разъяснительную беседу, а в худшем возможны штрафы и даже уголовное наказание. И конечно, не стоит вести себя в сети агрессивно и оскорблять собеседников — это может привести к аналогичным последствиям, заключила специалист.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 07.11.2020
7 ноября 2020, 03:17
Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона
 
РоссияОльга СоколоваWhatsApp Inc.Общество
 
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