https://ria.ru/20210306/sotsseti-1600161488.html

Эксперт назвала шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях

Эксперт назвала шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях

Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, высказываться по которым следует осторожнее. В противном РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T03:08

2021-03-06T03:08

2021-03-06T10:41

россия

ольга соколова

whatsapp inc.

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, высказываться по которым следует осторожнее. В противном случае возможны серьезные неприятности, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.Прежде всего следует максимально аккуратно комментировать события, приведшие к человеческим жертвам и не высказываться резко на политические темы. Были случаи, когда это приводило к увольнению с работы, особенно это касается работников госструктур и бюджетных организаций.Случается, что неосторожные высказывания в сети приводят и к более трагическим последствиям. Так, осенью 2020 года произошел громкий инцидент, когда из-за ссоры в родительском чате в Whatsapp погиб человек.К "запретным" темам Соколова относит резкие высказывания о религии, о запрещенных в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. В лучшем случае с вами могут провести разъяснительную беседу, а в худшем возможны штрафы и даже уголовное наказание. И конечно, не стоит вести себя в сети агрессивно и оскорблять собеседников — это может привести к аналогичным последствиям, заключила специалист.

https://ria.ru/20201107/otsledit-1583474611.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга соколова, whatsapp inc., общество