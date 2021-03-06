Эксперт назвала шесть тем, с которыми надо быть осторожнее в соцсетях
03:08 06.03.2021 (обновлено: 10:41 06.03.2021)
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Помимо очевидных запретов, нарушение которых может повлечь проблемы с законом, есть и неочевидные темы, высказываться по которым следует осторожнее. В противном случае возможны серьезные неприятности, рассказала агентству "Прайм" партнер агентства по управлению репутацией и мониторингу социальных сетей Digital Guru Ольга Соколова.
Прежде всего следует максимально аккуратно комментировать события, приведшие к человеческим жертвам и не высказываться резко на политические темы. Были случаи, когда это приводило к увольнению с работы, особенно это касается работников госструктур и бюджетных организаций.
Случается, что неосторожные высказывания в сети приводят и к более трагическим последствиям. Так, осенью 2020 года произошел громкий инцидент, когда из-за ссоры в родительском чате в Whatsapp погиб человек.
К "запретным" темам Соколова относит резкие высказывания о религии, о запрещенных в России организациях, о спорных территориях или о действиях нацистов и фашистов не в осуждающем ключе. В лучшем случае с вами могут провести разъяснительную беседу, а в худшем возможны штрафы и даже уголовное наказание. И конечно, не стоит вести себя в сети агрессивно и оскорблять собеседников — это может привести к аналогичным последствиям, заключила специалист.
7 ноября 2020, 03:17Эксперт назвал способы обнаружить человека по номеру телефона