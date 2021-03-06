Бирюков рассказал о готовности столицы к весенним паводкам
© РИА Новости / Евгений БиятовЗаместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.
Как отметили в пресс-службе, состоялось заседание Оперативного штаба по координации мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья, который возглавляет Бирюков. В рамках мероприятия был подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост" в период паводка и половодья.
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"В регламенте закреплены зоны ответственности городских служб, определен четкий алгоритм действий при прохождении паводка и половодья. Документ предусматривает круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации, объемах и мощности потока воды. Это позволит службам синхронизировать свою работу и пройти этот период без нештатных ситуаций", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской.
"Подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем: Москворецко-Вазузской и Волжской. На сегодняшний день они имеют достаточно свободных емкостей водохранилищ, чтобы принять весь талый сток и исключить подтопление территорий", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы полностью готовы к прохождению паводка и половодья.