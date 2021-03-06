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Бирюков рассказал о готовности столицы к весенним паводкам

Бирюков рассказал о готовности столицы к весенним паводкам

Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:26

2021-03-06T12:26

2021-03-06T12:26

москва сегодня: мегаполис для жизни

канал имени москвы

петр бирюков

гормост

москва

волжский

мосводоканал

общество

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Утвержден специальный регламент взаимодействия городских служб при прохождении весеннего половодья и паводка, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.Как отметили в пресс-службе, состоялось заседание Оперативного штаба по координации мероприятий безаварийного пропуска весеннего половодья, который возглавляет Бирюков. В рамках мероприятия был подписан регламент взаимодействия АО "Мосводоканал", ФГБУ "Канал имени Москвы" и ГБУ "Гормост" в период паводка и половодья.Заместитель мэра напомнил, что основой водоснабжения Москвы являются ресурсы рек и водохранилищ на территории трех областей: Московской, Смоленской и Тверской.Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что гидротехнические сооружения и городские службы полностью готовы к прохождению паводка и половодья.

https://ria.ru/20210226/poteplenie-1599113717.html

москва

волжский

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канал имени москвы, петр бирюков, гормост, москва, волжский, мосводоканал, общество