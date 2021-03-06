https://ria.ru/20210306/skafandr-1600181833.html

Иностранец может выйти в открытый космос в российском скафандре

Иностранец может выйти в открытый космос в российском скафандре

Немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T10:21

2021-03-06T10:21

2021-03-06T10:52

россия

рене пишель

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

европейское космическое агентство

роскосмос

германия

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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в российском скафандре, заявил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.Полет Маурера на МКС на американском корабле Crew Dragon планируется в конце 2021 года.Российский модуль "Наука" с манипулятором ERA планируется запустить к МКС в июле 2021 года с космодрома Байконур.Последний раз иностранцы использовали российские скафандры для выходов с борта МКС 12 лет назад (американец Майкл Баррат в июне 2009 года).

https://ria.ru/20200824/1576216689.html

россия

германия

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россия, рене пишель, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, германия