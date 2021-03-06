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Иностранец может выйти в открытый космос в российском скафандре
Иностранец может выйти в открытый космос в российском скафандре
Немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T10:21
2021-03-06T10:21
2021-03-06T10:52
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рене пишель
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
европейское космическое агентство
роскосмос
германия
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МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Немецкий астронавт Маттиас Маурер может стать первым за 12 лет иностранцем, который выйдет в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС) в российском скафандре, заявил глава представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель.Полет Маурера на МКС на американском корабле Crew Dragon планируется в конце 2021 года.Российский модуль "Наука" с манипулятором ERA планируется запустить к МКС в июле 2021 года с космодрома Байконур.Последний раз иностранцы использовали российские скафандры для выходов с борта МКС 12 лет назад (американец Майкл Баррат в июне 2009 года).
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россия, рене пишель, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, европейское космическое агентство, роскосмос, германия