Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html
Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:33
2021-03-06T12:33
онемение
рассеянный склероз
артрит
здоровье - общество
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568247568_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_78172666946bfc85daca0ae754e0590a.jpg
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.Она напомнила, что если долго стоять или сидеть в неудобной позе, то может возникнуть чувство онемения, так как происходит сдавливание нервных волокон. При смене позы онемение должно уйти, однако если вы часто его ощущаете, то следует обратиться к врачу. По словам медика при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия — опасный процесс, при котором страдают нервные корешки, что и приводит к онемению. Кроме того, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — например, болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Медик предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена. Также онемение может быть связано с заболеваниями позвоночника, например, опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала — они сопровождаются еще и болями в спине. Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы.
https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568247568_251:0:1751:1125_1920x0_80_0_0_0c01de13ce2140d2d7a557cb8f9e5752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
онемение, рассеянный склероз, артрит, здоровье - общество, общество

Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях

12:33 06.03.2021
 
© Depositphotos / fizkesЖенские ступни
Женские ступни - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© Depositphotos / fizkes
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.
Она напомнила, что если долго стоять или сидеть в неудобной позе, то может возникнуть чувство онемения, так как происходит сдавливание нервных волокон. При смене позы онемение должно уйти, однако если вы часто его ощущаете, то следует обратиться к врачу. По словам медика при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия — опасный процесс, при котором страдают нервные корешки, что и приводит к онемению.
Кроме того, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — например, болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Медик предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена.
Также онемение может быть связано с заболеваниями позвоночника, например, опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала — они сопровождаются еще и болями в спине. Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы.
Главный врач городской клинической больницы №71 имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 03:58
Мясников назвал "подозрительный" симптом рака поджелудочной железы
 
ОнемениеРассеянный склерозартритЗдоровье - ОбществоОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:38Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" раскрыл смертельный диагноз
13:38Песков заявил, что Путин не контактировал с заразившимся Орешкиным
13:35Сенатор Цеков оценил слова Кравчука о "радикальных шагах"
13:18Участники митинга в Ереване направились к зданию парламента
12:52Рэпер Noize MC попал в больницу
12:52В Омске бетонный забор упал на прохожих, погибла женщина
12:44В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
12:44У школы на Камчатке сошла лавина, погиб один человек
12:33Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
12:28В МИД не стали комментировать сообщения о тайной высылке дипломатов
12:25Посольство РФ в Париже не комментирует сообщения СМИ о высылке дипломатов
12:17В Нижнем Новгороде четыре человека пострадали в ДТП с автобусом
12:14В Ереване проходит митинг ветеранов армии в поддержку Генштаба
12:09Борис Моисеев впервые за долгое время показал свое фото
11:53Кудрин рассказал об открытости российских ведомств
11:40Путин поздравил Терешкову с днем рождения
11:33Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
11:30Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
11:28В Госдуме предложили ввести еще одну выплату на детей
11:25В Хабаровском крае два ребенка погибли при пожаре в жилом доме
Лента новостейМолния