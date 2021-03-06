https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html

Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях

Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях

Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T12:33

2021-03-06T12:33

2021-03-06T12:33

онемение

рассеянный склероз

артрит

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.Она напомнила, что если долго стоять или сидеть в неудобной позе, то может возникнуть чувство онемения, так как происходит сдавливание нервных волокон. При смене позы онемение должно уйти, однако если вы часто его ощущаете, то следует обратиться к врачу. По словам медика при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия — опасный процесс, при котором страдают нервные корешки, что и приводит к онемению. Кроме того, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — например, болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Медик предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена. Также онемение может быть связано с заболеваниями позвоночника, например, опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала — они сопровождаются еще и болями в спине. Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы.

https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онемение, рассеянный склероз, артрит, здоровье - общество, общество