https://ria.ru/20210306/simptom-1600192486.html
Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
Назван "безобидный симптом", говорящий о серьезных заболеваниях
Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T12:33
2021-03-06T12:33
2021-03-06T12:33
онемение
рассеянный склероз
артрит
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Онемение рук или ног может свидетельствовать о таких серьезных заболеваниях, как сахарный диабет, рассеянный склероз, ревматоидный артрит или облитерирующий эндартериит. Об этом "Пятому каналу" рассказала врач-терапевт Ирина Ескова.Она напомнила, что если долго стоять или сидеть в неудобной позе, то может возникнуть чувство онемения, так как происходит сдавливание нервных волокон. При смене позы онемение должно уйти, однако если вы часто его ощущаете, то следует обратиться к врачу. По словам медика при рассеянном склерозе, ревматоидном артрите и сахарном диабете развивается нейропатия — опасный процесс, при котором страдают нервные корешки, что и приводит к онемению. Кроме того, подобное ощущение может быть симптомом заболевания артериальных сосудов нижних и верхних конечностей — например, болезни Рейно и облитерирующего эндартериита. Медик предупредила, что если не заняться лечением, то у человека может развиться гангрена. Также онемение может быть связано с заболеваниями позвоночника, например, опухолями, остеохондрозом, межпозвонковыми грыжами или сужением спинномозгового канала — они сопровождаются еще и болями в спине. Еще одно причиной может оказаться давление или гипертонические кризы.
https://ria.ru/20210209/rak-1596606386.html
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онемение, рассеянный склероз, артрит, здоровье - общество, общество