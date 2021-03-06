https://ria.ru/20210306/shkoly-1600166846.html

В школах ограничат доступ к негативному контенту

В школах ограничат доступ к негативному контенту

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной... РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T01:04

2021-03-06T01:04

2021-03-06T01:05

россия

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

сергей кравцов

москва

школа

технологии

общество

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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной информации.По его словам, до конца нынешнего года все городские школы обязаны подключиться к интернету со скоростью не менее ста мегабит в секунду. Стандарт для сельских школ будет в два раза меньше – пятьдесят мегабит в секунду. Министр добавил, что подобное использование информации категорически недопустимо.

https://ria.ru/20210302/ekzameny-1599669237.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, москва, школа, технологии, общество