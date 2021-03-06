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В школах ограничат доступ к негативному контенту
В школах ограничат доступ к негативному контенту
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T01:04
2021-03-06T01:05
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
москва
школа
технологии
общество
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной информации.По его словам, до конца нынешнего года все городские школы обязаны подключиться к интернету со скоростью не менее ста мегабит в секунду. Стандарт для сельских школ будет в два раза меньше – пятьдесят мегабит в секунду. Министр добавил, что подобное использование информации категорически недопустимо.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, москва, школа, технологии, общество

В школах ограничат доступ к негативному контенту

01:04 06.03.2021 (обновлено: 01:05 06.03.2021)
 
© РИА Новости / Антон УницынДети в школе
Дети в школе - РИА Новости, 1920, 06.03.2021
© РИА Новости / Антон Уницын
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной информации.
По его словам, до конца нынешнего года все городские школы обязаны подключиться к интернету со скоростью не менее ста мегабит в секунду. Стандарт для сельских школ будет в два раза меньше – пятьдесят мегабит в секунду.

"Wi-Fi, который будет в школе, как раз будет настроен на доступ к верифицированному контенту. Тем самым мы защитим детей от той негативной информации, которая, к сожалению, используется, скажем так, в недобросовестных целях", - пояснил Кравцов в эфире телеканала "Россия 1".

Министр добавил, что подобное использование информации категорически недопустимо.
Сдача экзамена - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 21:33
Минпросвещения представило проект расписания выпускных экзаменов в школах
 
РоссияМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)Сергей КравцовМоскваШколаТехнологииОбщество
 
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