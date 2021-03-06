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В школах ограничат доступ к негативному контенту
В школах ограничат доступ к негативному контенту
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной... РИА Новости, 06.03.2021
2021-03-06T01:04
2021-03-06T01:04
2021-03-06T01:05
россия
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
сергей кравцов
москва
школа
технологии
общество
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МОСКВА, 6 мар – РИА Новости. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что школьный Wi-Fi будет настроен на доступ только к верифицированному контенту, чтобы защитить детей от негативной информации.По его словам, до конца нынешнего года все городские школы обязаны подключиться к интернету со скоростью не менее ста мегабит в секунду. Стандарт для сельских школ будет в два раза меньше – пятьдесят мегабит в секунду. Министр добавил, что подобное использование информации категорически недопустимо.
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россия, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), сергей кравцов, москва, школа, технологии, общество