https://ria.ru/20210306/shestvie-1600222296.html

Противники Пашиняна завершили шествие по Еревану

Противники Пашиняна завершили шествие по Еревану

В Ереване завершилось шествие противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.03.2021

2021-03-06T18:33

2021-03-06T18:33

2021-03-06T20:16

ситуация в армении

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 6 мар — РИА Новости. В Ереване завершилось шествие противников премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сообщил корреспондент РИА Новости.Протестующие прошли около десяти километров по центру столицы, в том числе около резиденции главы правительства и здания МИД, и вернулись на проспект Баграмяна.Сейчас там остаются несколько сотен человек, некоторые собираются ночевать в палаточном лагере.Шествие состоялось после митинга оппозиции, который прошел днем у здания парламента.Очередной политический кризис разгорелся в Армении после того, как Пашинян усомнился в боеспособности российских "Искандеров". Замначальника Генштаба Тиран Хачатрян высмеял его слова, за что, как сообщали СМИ, премьер отправил его в отставку. Затем Пашинян потребовал уволить и начальника Генштаба Оника Гаспаряна, но президент Армен Саркисян отказался подписывать этот указ.Генштаб, со своей стороны, потребовал отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Оппозиция, в свою очередь, возвела баррикады и разбила палаточный лагерь у здания парламента.Несколько дней спустя Пашинян признал, что его дезинформировали по поводу "Искандеров", однако вопрос об отставке главы Генштаба остался на повестке дня.По Конституции президент должен либо подписать вторично направленный ему премьером проект указа об отставке военачальника, либо оспорить его в Конституционном суде. Если он не сделает ни того ни другого, указ вступает в силу автоматически. Саркисян не утвердил отставку главы Генштаба, но оспорил в Конституционном суде положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего".

https://ria.ru/20210306/armeniya-1600211369.html

https://ria.ru/20210303/vybory-1599792467.html

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ситуация в армении, никол пашинян, ереван, армения, в мире